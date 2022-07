Galeria Malta rusza z kampanią Happy Malta

Przygotowany przez Galerię Malta program „Happy Malta” został stworzony zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Podczas najbliższych miesięcy poznaniacy będą mogli wziąć udział w edukacyjnych warsztatach czy zajęciach dotyczących technik relaksacji czy tańca.

Jak skorzystać z atrakcji w ramach projektu Happy Malta?

Atrakcje przygotowane przez Galerię Malta w ramach projektu „Happy Malta” dostępne będą od lipca do grudnia 2022 roku. Każdy z mieszkańców Poznania oraz okolicznych miejscowości będzie mógł zapisać się na bezpłatne warsztaty czy zajęcia. Projekt uwzględnia 3 stacje, które są kluczowymi miejscami dla uczestników. Pierwsza stacja to „Stacja Tańca” – miejsce gdzie artyści i uczestnicy warsztatów mogą tworzyć, ćwiczyć i przeprowadzać próby, a następnie prezentować efekty swojej pracy widowni, organizując koncerty, spektakle czy prelekcje. Druga stacja to „Stacja Szczęścia” gdzie uczestnicy spotkań odnajdą swoje wewnętrzne szczęście, spokój, harmonię. Mieszkańcy Poznania będą mogli wziąć udział w zajęciach z jogi, medytacji czy prelekcjach dotyczących samoakceptacji. Dla dzieci przygotowano „Stację AMICI”, odbywać się tutaj będą zajęcia teatralne, darmowe spektakle dla dzieci i młodzieży, spotkania literackie. To stacja mająca na celu kształtowanie pozytywnych cech oraz wyrabianie nowych i szlifowanie posiadanych umiejętności wśród młodzieży.

”„Happy Malta” to coś więcej niż tylko zaplanowane zajęcia naukowo-artystyczne. To miejsce stworzone do budowania oraz umacniania więzi społeczno-kulturowych. Program „Happy Malta” obejmuje i porusza zagadnienia związane z obszarem kultury i sztuki dzięki czemu możemy pokazać naszym Gościom, że w Galerii Malta nie tylko zrobią potrzebne zakupy, ale także będą mogli spędzić jakościowo czas podczas zajęć edukacyjnych. Wiemy jak ważne dla wszystkich są działania na rzecz społeczności, w których się funkcjonuje, dlatego stworzyliśmy projekt „Happy Malta” by móc dzielić się wiedzą oraz inspirować innych do podejmowania podobnych działań. – komentuje Olga Lewicka Prezes Fundacji Epidemia Kultury, która wraz z zarządcą Galerii Malta jest pomysłodawcą całego projektu.

W lipcu stawiamy na taniec, relaks oraz naukę

W ramach programu „Happy Malta”, w dniach 28-30 lipca, mieszkańcy Poznania będą mogli wziąć udział w warsztatach „Mov_Improv_Ment” prowadzonych przez Alisę Makarenko w ramach Stacji Tańca. Jest to autorska metoda połączenia psychologii, improwizacji i tańca współczesnego. W trakcie zajęć uczestnicy będą szukać własnego sposobu poruszania się oraz postarają się odkryć potencjał swojej osobowości. Dla osób szukających wewnętrznego spokoju zaplanowano zajęcia z integracji psycho-fizycznej dotyczącej technik relaksacji oraz zajęcia z jogi Kundalini. Ponadto zaplanowano zajęcia artystyczne i teatralne. Program „Happy Malta” to nie tylko miejsce zabaw ale także edukacji, dla obcokrajowców przygotowano przestrzeń oraz odpowiednie grupy wiekowe do nauki języka polskiego.