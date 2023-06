Galeria Młociny udostępnia boisko do koszykówki 3x3

Turniej koszykówki 3x3 na nowym boisku przed Galerią Młociny

Warszawska Galeria Młociny konsekwentnie poszerza ofertę dla fanów aktywnego wypoczynku. Centrum zapewnia klientom dostęp do różnorodnych możliwości uprawiania sportu. Na placu przed Galerią niedawno pojawiło się profesjonalne boisko do koszykówki 3x3, dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych tą dyscypliną. Osoby, które nie posiadają własnej piłki, mogą wypożyczyć ją na miejscu w punkcie informacyjnym Galerii.

Obserwując duże zainteresowanie boiskiem – szczególnie wśród młodych – Galeria zaprasza na otwarte zajęcia z koszykówki, organizowane w ramach partnerstwa z klubem sportowym Hutnik Warszawa. Jest to jedna z wielu letnich atrakcji w ramach Młociny Summer Fest. Do końca czerwca zajęcia będą odbywać się w każdy piątek od 17:00 do 19:00. Natomiast w lipcu – w czwartki między 14:00 a 17:00.

Od lipca do wyboru będą także treningi piłki nożnej z Hutnikiem Warszawa, zajęcia z jogi na tarasie z Dorotą Ejsmont oraz zajęcia fitness z Fundacją Instytut Aktywności.

Dla sympatyków sportu oraz miłośników rywalizacji Galeria Młociny będzie organizowała latem na placu przed głównym wejściem również cykl turniejów koszykówki.

Hala Hutnik i zielony taras

Taras na dachu Galerii Młociny jest zielonym, pełnym słońca miejscem, które łączy szeroką ofertę gastronomiczną z rozwijającym się asortymentem sportowym. Do zjeżdżalni i hamaków dołączyła bezpłatna trampolina.

Z kolei w Hali Hutnik, czyli gastronomiczno-rozrywkowej części Galerii Młociny na poziomie +2, znajduje się nowa strefa rozrywki MK Bowling oraz zdobywające coraz większą popularność shuffleboardy. Organizowane są także cykliczne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe: koncerty, turnieje gier, warsztaty kulinarne, potańcówki czy pokazy mody. W Galerii Młociny mieszczą się również Multikino oraz Teatr WAM – pierwszy w Polsce teatr edukacyjno-musicalowy.