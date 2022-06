Galeria Mokotów chce napędzić klientów do food courtu

Ważnym elementem kampanii są także warsztaty kulinarne dla wychowanków podwarszawskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Celem wszystkich tych działań jest zwiększenie zainteresowania restauracjami i kawiarniami Galerii Mokotów jak również budowanie kulinarnej ciekawości wśród dzieci i młodzieży.

„Galeria Mokotów jest jednym z najbardziej znanych punktów na zakupowej mapie Warszawy. Tymczasem jej bogata oferta restauracji i kawiarni, również tych z obsługą stolikową, ze smakami świata zamkniętymi pod jednym dachem, nadal może być sporym zaskoczeniem. Mamy nadzieję, że tegoroczna kampania jeszcze mocniej rozsławi naszą strefę Grand Kitchen i pomoże najemcom gastronomicznym zwiększyć liczbę gości spragnionych wspaniałego jedzenia i spotkań przy stole.” – mówi Agata Berndt-Wazelin, rzeczniczka prasowa Galerii Mokotów.

W ramach kampanii, która trwać będzie do 2 lipca, zaplanowano szereg działań w mediach - zarówno w prasie, w digitalu jak i w social mediach. Dodatkową zachętą do odwiedzenia restauracji i kawiarni obecnych w Galerii Mokotów jest akcja „Złóż zamówienie i odbierz 10zł Cashback”, w ramach której za każde zamówienie powyżej 30zł (w jednym z lokali, które dołączyły do tej promocji) można otrzymać aż 10zł zwrotu na konto bankowe w ramach funkcjonalności Cashback.