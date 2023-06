Galeria sztuki najemcą Galerii Północnej

Galeria sztuki w Galerii Północnej

– To pierwszy przypadek w Galerii Północnej, kiedy najemcą zostaje galeria sztuki, w dodatku prezentująca prace jednej artystycznej rodziny. To najlepiej pokazuje, jak wielofunkcyjnym jesteśmy dziś obiektem i jak daleko możemy wykraczać poza tradycyjne ramy najmu – mówi Katarzyna Żuchowska, Leasing Manager w GTC SA.

W nowo powstałej przestrzeni odwiedzający Północną znajdą kilkadziesiąt prac aż 4 artystów z rodziny Jarockich – Krzysztofa, Jędrzeja, Wojciecha i Zbigniewa. W ofercie galerii pojawiają się natomiast m.in. obrazy olejne, rysunki, rzeźby i prace powstałe w technice cyfrowej. Galeria urządza też pokazy malowania na żywo.

Jarocki-Art w Galerii Północnej, fot. mat. prasowe

– To przestrzeń i oferta, która mocno wyróżnia się na tle całego miksu Galerii Północnej. Pokazuje jednak naszą leasingową elastyczność i otwartość, zwłaszcza na ciekawe, w pełni autorskie koncepty, które zaskakują klienta i wyróżniają nasz obiekt na warszawskim rynku. Jarocki-Art jest tego najlepszym przykładem. To miejsce, które służy nie tylko do pokazywania prac artystów, jest także przestrzenią zakupową, w której można zapoznać się z ofertą rodziny Jarockich, nabyć oryginalny prezent dla bliskich czy kupić od artystów obraz do swojej własnej, domowej kolekcji – mówi Katarzyna Żuchowska.

Jarocki-Art - kim są twórcy

Tym bardziej, że prace twórców skupionych wokół Jarocki-Art są cenione na rynku w kraju i zagranicą. Wojciech Jarocki, którego ulubionym tworzywem jest drewno, to absolwent studiów na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zbigniew Jarocki to także absolwent Wydziału Rzeźby na warszawskiej ASP, na co dzień tworzący w brązie.

Krzysztof Jarocki z kolei od ponad 30 lat zajmuje się malarstwem, rysunkiem i rzeźbą, a głównym motywem jego twórczości są konie. Najmłodszy z tej grupy – Jędrzej, ukończył Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych w Warszawie na wydziale animacji. Obecnie studiuje malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.