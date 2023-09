Gang Mocniaków także w Biedronka Home. Jakie są zasady akcji?

Gang Mocniaków, który od dwóch tygodni rządzi w sklepach Biedronka, zna już niemal każdy Polak. To drużyna pluszaków promująca racjonalny sposób odżywiania, dostępna jedynie dla klientów Biedronki na określonych zasadach. Do tej pory, aby zbierać punkty-naklejki i móc odebrać wymarzoną maskotkę lub książkę trzeba było robić zakupy w sklepach stacjonarnych. Teraz, Mocniaki podbijają również sklep online Biedronka Home (home.biedronka.pl).

Zasady akcji są bardzo proste. Za każde zakupy za minimum 69 zł zalogowany do Biedronki Home klient posiadający kartę Moja Biedronka otrzyma dwie naklejki, a każda wielokrotność 69 zł będzie premiowana kolejnymi dwoma. Zakup każdego produktu oznaczonego hasłem „BONUSOWA NAKLEJKA” będzie nagradzany przez sieć Biedronka jedną dodatkową naklejką. W tym katalogu pojawią się m. in. odzież, artykuły szkolne, zabawki dla dzieci oraz elektronika.

Katalog produktów objętych akcją to ponad 200 atrakcyjnych przedmiotów z różnych kategorii, m. in. Dom, Kuchnia, Łazienka, Elektronika, Zabawki. W czasie jednej transakcji będzie można uzyskać maksymalnie 60 naklejek, które będą do odebrania w sklepach stacjonarnych Biedronki za okazaniem przy kasie karty Moja Biedronka.

Joanna Kielak, menedżer ds. projektów cyfrowych w sieci Biedronka

Naklejki będą równocześnie – przed odbiorem w sklepie - zapisywane na karcie MB najpóźniej w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury za transakcję. Gdy naklejka zostanie zapisana na karcie MB kupujący otrzyma SMS z taką informacją. Akcja w sklepie Biedronka Home potrwa do 12.11.2023 r., odbiór naklejek będzie możliwy do 18.11.2023 r.

Biedronka Home - e-sklep sieci Biedronka

Biedronka Home to e-sklep sieci Biedronka, który zadebiutował w wakacje 2022 roku i niemal natychmiast stał się jedną z ulubionych e-commerce’owych platform rodzin mieszkających w Polsce. Można tu kupić w bardzo dobrych cenach wiele przedmiotów niezbędnych w każdym domu. Nie dziwi zatem, że klienci odwiedzili dotąd sklep Biedronka Home ponad 33 mln razy dokonując wielu transakcji. Hitem tegorocznych wakacji w BH były: wyprawka szkolna, zestaw garnków ze stali nierdzewnej, kamera samochodowa, żelazko ze stacja parową, frytkownica beztłuszczowa i odkurzacz workowy z filtrem. Na stronie home.biedronka.pl trwa wciąż akcja Wakacje Last Minute, w której można nabyć w wyjątkowych cenach wiele produktów potrzebnych w czasie kanikuły. Na uwagę zasługują np. zestawy walizek w przecenach sięgających nawet około 70 proc. jak w przypadku Puccini Porto o wymiarach 40x20x50 cm kosztujących obecnie 169 zł (wcześniej 519 zł).

Jedenaścioro bohaterów najnowszej akcji lojalnościowej sieci Biedronka to: Woda Werka, Oranżada Ola, Dynia Dorotka, Banan Benek, Napój Norbert, Rogalik Radzio, Chleb Henio, Jajko Julek, Parówka Patrycja, Awokado Adaś i Krem Krzyś. Należą do jednego gangu i reprezentują produkty z 5 różnych kategorii: warzywa i owoce, produkty zbożowe, produkty będące źródłem białka, dobre tłuszcze i produkty zapewniające odpowiednie nawodnienie. Najnowsza akcja lojalnościowa prezentuje gamę produktów, które mogą występować w diecie każdego dziecka, ale zwraca uwagę na to, żeby wybierać najbardziej wartościowe. Aby odebrać maskotkę za darmo, należy zebrać 60 naklejek. Pluszaka można zdobyć jednak wcześniej, już po uzbieraniu 30 naklejek, w niższej cenie 24,99 zł. Każdego członka gangu można też kupić w sklepach sieci Biedronka w cenie regularnej za 49,99 zł. Tradycyjnie akcji lojalnościowej Biedronki towarzyszą książki. W tej edycji będzie ich 5 i wszystkie, poza zabawnymi opowieściami o charakterze edukacyjnym, dotyczącymi jedenastki bohaterów Gangu Mocniaków, zawierają ciekawostki żywieniowe, przygotowane we współpracy z dietetykami. Książkę można zdobyć już po uzbieraniu 15 naklejek. Będzie ona też dostępna w sprzedaży w cenie regularnej 14,99 zł.