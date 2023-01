Gazetka Lidla od 23 stycznia. Jakie promocje?

KLIKNIJ ABY POBRAĆ GAZETKĘ LIDL.

Co promuje Lidl w najnowszej gazetce? To głównie mięso, soki, słodycze. Niedawno sieć wystartowała z akcją "Taniej niż rok temu". W tym tygodniu przecenione artykuły to m.in. żel pod prysznic Cien (4,35 zł), żel do kąpieli Lupilu (6,69 zł) czy pielęgnacyjny szampon do włosów L'Oreal Elseve (14, 19 zł).

Sieć nadal promuje produkty marki własnej pod hasłem "Masz Wybór". Lidl porównuje ceny produktów swojej marki z markowymi np. herbata Lipton Yellow Label 14, 99 zł i herbata Black Tea 6,99 zł.