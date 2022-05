Gdynia dopłaci mieszkańcom do zakupu rowerów elektrycznych

Gdynianie wnioski o dopłaty mogą składać od końca maja – czyli od momentu opublikowaniu uchwały – do końca października. Kolejny nabór wniosków wystartuje w styczniu 2023 r. Wnioskujący mogą liczyć na dopłatę w wysokości do 50% kosztu zakupu roweru, jednocześnie nie więcej niż 2 500 zł. Na dopłaty do e-bików Gdynia przeznaczyła w swoim budżecie 100 000 zł.

Rosnące apetyty na e-biki

Dopłaty mają być sposobem na popularyzację miejskich rowerów elektrycznych jako codziennego środka transportu. Rosnące zainteresowanie nimi widzi Michał Seidel, prezes LESS.BIKE. Firma proponuje swoim klientom elektryczne rowery miejskie. Zasięg do 120 km i możliwość jazdy z elektrycznym wspomaganiem do 25 km/h, sprawiają, że nawet osoby o słabej kondycji poradzą sobie z dojazdem do pracy czy podczas dłuższej wycieczki.

- Popyt na rowery elektryczne rośnie na całym świecie. Wartość rynku rowerowego w Polsce to już ponad 1,5 mld dolarów, a 12% sprzedawanych jednośladów to właśnie e-bike’i. Eksperci rynkowi przewidują, że w Europie już w 2027 roku liczba rowerów elektrycznych przewyższy liczbę tradycyjnych jednośladów. Wzrost zainteresowania tymi nowoczesnymi pojazdami widać także w Polsce – 35% badanych tu osób deklaruje, że obecnie chętniej niż przed pandemią używałoby lub kupiłoby rower elektryczny – wyjaśnia Michał Seidel.

Alternatywa dla tradycyjnego transportu

Według raportu firmy Shimano, aż 46% badanych wskazuje e-bike jako alternatywę dla samochodu. Jak dodaje prezes LESS.BIKE, to elastyczność e-rowerów może zachęcić ludzi do rezygnacji z korzystania z czterech kółek. Posiadając wspomaganie silnika na wzniesieniach, e-bike pozwala na dotarcie do pracy bez męczenia się i bez wpływu na estetykę naszego wyglądu. Wbudowany akumulator daje pomiędzy ładowaniami zasięg wystarczający do całodziennego poruszania się po mieście.