Gdzie znajdują się sklepy Żabka Nano? Mamy listę lokalizacji

Asortyment w placówkach Żabka Nano jest dostosowany do specyfiki lokalizacji i profilu klienta.

Żabka Nano to ponad 50 sklepów - ich liczba szybko się zmienia, ponieważ rebranding przechodzą sklepy Żappka Store. My podajemy listę sklepów według stanu na grudzień 2022 r.

Czym charakteryzuje się Żabka Nano?

Żabka Nano to elastyczny koncept – sieć jest w stanie otwierać kolejne autonomiczne placówki zarówno w mocno trafficowych lokalizacjach, takich jak ścisłe centra miast czy stacje metra, jak i w sklepach wielkopowierzchniowych.

Asortyment w placówkach Żabka Nano jest dostosowany do specyfiki lokalizacji i profilu klienta. W zależności od modelu, liczy od 450 do nawet 1500 produktów. W każdej Żabce Nano dostępne są produkty marek własnych Żabki, m.in. pożywne i zdrowe przekąski, soki i smoothie, dania gotowe oraz świeżo mielona kawa z ekspresu. W sklepach Żabka Nano na razie nie ma możliwości zakupu alkoholu.

Lista sklepów Żabka Nano

Żabka Nano Warszawa i okolice

ul. Katowicka 66, Nadarzyn

ul. Puławska 37, Piaseczno

al. KEN 36A Warszawa

al. KEN 83 Warszawa

al. Jerozolimskie 244 Warszawa

ul. Komitetu Obrony Robotników 45, Warszawa

Stacja Metra Racławicka, Warszawa

al. Niepodległości 121/123, Warszawa

Stacja metra Pole Mokotowskie. Warszawa

ul. Żelazna 51/53. Warszawa

ul. Leszno 8, Warszawa

al. Solidarności 83/89, Warszawa

ul. Żelazna 51,53, Warszawa

Stacja Metra Księcia Janusza, Warszawa

ul Dywizjonu 303 129B, Warszawa

Stacja Metra Dworzec Gdański

ul. Dobra 53, Warszawa

ul Warecka 11, Warszawa

Stacja Metra Świętokrzyska, Warszawa

ul. Bracka 3, Warszawa

ul. Wspólna 27, Warszawa

ul. Dygata 3, Warszawa

ul. Kasprowicza 68, Warszawa

ul. Annopol 2, Warszawa

ul. Wierna 26, Warszawa

ul. Zamkowa 1, Warszawa

ul. Paryska 39





Żabka Nano Kraków

ul. Balicka 18A, Kraków

al. Bora-Komorowskiego 25, Kraków

os. Teatralne 3, Kraków

p. Podziemne Lubicz-Basztowa lok. L15, Kraków

ul. Grzegórzecka 33, Kraków





Żabka Nano Katowice



ul. Warszawska 26, Katowice

ul. Uniwersytecka 18-20 Katowice





Żabka Nano Wrocław i okolice



ul. Chomicza 24, Kobierzyce

ul. Borowska 246 Wrocław

ul. Nyska 62, Wrocław

ul. Piłsudskiego 28/30 Wrocław

ul. Sienkiewicza 18-22 Wrocław

Żabka Nano Poznań i okolice

ul. Składowa 1, Koninko

ul. Dębiecka 1, Luboń

ul. Szkolna 30, Plewiska

ul. Warszawska 84, Poznań

ul. Różana 19, Poznań

Dworcowa 1 (tunel), Poznań

ul. Rokietnicka Dz.9/1, Poznań





Żabka Nano Trójmiasto i okolice

ul. 10 Lutego 6, Gdynia

ul. Starowiejska 14, Gdynia

ul. Kościuszki 10, Sopot

ul. Dmowskiego 4, Gdańsk

ul. Będzieszyn 102, Będzieszyn

Jak zrobić zakupy w Żabce Nano?

Żabka Nano wykorzystuje innowacyjną metodę autoryzacji i płatności za zakupy, wdrożoną we współpracy z Adyen. Wstęp do placówki możliwy jest przy wykorzystaniu karty płatniczej – klient przed wejściem do Żabki Nano przykłada ją do terminala. Przy pierwszej wizycie podaje numer telefonu, na który otrzyma SMS z potwierdzenia zakupów. Po wykonaniu tej czynności, drzwi otworzą się automatycznie. Gdy klient będzie już w środku, zakupy zajmą mu tylko chwilę – wystarczy, że weźmie z półki wybrane produkty i wyjdzie. Zamontowany w Żabce Nano system kamer, wykorzystujący algorytmy m.in. machine learning, rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym automatycznie sfinalizuje płatność za pomocą wykorzystanej przy wejściu do Żabki Nano karty płatniczej. System nie identyfikuje klientów, nie zapamiętuje również obrazu, co gwarantuje pełne zachowanie prywatności i bezpieczeństwo.

Zasady zakupów w Żabka Nano