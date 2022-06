Glovo dostarczy jedzenie z hiszpańskiego festiwalu

Glovo pick-up point na Dniach Hiszpanii – jak działa?

Użytkownicy aplikacji Glovo będą mogli zamówić wybrane dania z oferty festiwalowej. Dostępne menu znajdzie się w bąblu “Dni Hiszpanii Tapas & Fiesta” w sekcji “Kawa i przekąski” aplikacji Glovo. W jednej dostawie będzie można zamówić produkty od kilku wystawców jednocześnie.

Glovo sprawdziło już potencjał pick-up pointów podczas niedawnego festiwalu muzycznego – olsztyńskiej Kortowiady. Tym razem pick-up pointy zadziałają jednak odwrotnie. Zamiast dostarczać jedzenie na teren eventu, będą odpowiedzialne za zbieranie różnych produktów z terenu festiwalu kulinarnego i dostarczanie ich prosto do domów użytkowników.

– Pick-up point na imprezach masowych to nasz najnowszy pomysł na realizację głównej misji Glovo – zapewnienia mieszkańcom miast łatwego dostępu do wszystkiego, czego potrzebują. Sukces na Kortowiadzie dowodzi, że zamawiający chcą korzystać z tego typu dostaw, dlatego już teraz planujemy kolejne takie rozwiązania. To innowacyjne podejście, które sprawia, że nasi użytkownicy wybierają z coraz szerszej oferty, a nasi partnerzy mogą dotrzeć ze swoim produktem poza granice wydarzenia – mówi Dagmara Grabowiec, Regional Manager Glovo w Polsce.