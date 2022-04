Godziny ciszy w Galerii Północnej

W każdy czwartek, począwszy od 7 kwietnia, w godzinach 10:00 – 12:00 zostanie wyciszona muzyka oraz komunikaty reklamowe, a światła w pasażach galerii będą przygaszane. Działania te wprowadzone zostały z myślą o osobach wrażliwszych oraz o wszystkich tych, którzy wolą zakupy w ciszy. .

Szczególną wrażliwość na bodźce, w szczególności na światło i dźwięk, wykazują osoby w spektrum autyzmu, osoby z zaburzeniami integracji sensorycznej, małe dzieci, seniorzy oraz osoby z natury ceniące ciszę i spokój.

Galeria Północna to pierwsze wielkopowierzchniowe centrum handlowe czwartej generacji w północnej części Warszawy i jedna z najnowocześniejszych galerii handlowych w stolicy. Została oddana do użytku we wrześniu 2017 roku. Obiekt ma powierzchnię ponad 64 000 mkw. i zlokalizowany jest przy ulicy Światowida 17. Inwestorem oraz zarządcą Galerii Północnej jest Grupa GTC.