Godziny ciszy w Westfield Arkadia

„Godziny ciszy” oraz możliwość wypożyczenia plecaka z akcesoriami sensorycznymi – takie rozwiązania wprowadziło centrum handlowe Westfield Arkadia od 3 kwietnia z myślą o osobach w spektrum autyzmu. „Godziny ciszy” będą obowiązywały w każdy poniedziałek od 19.00 do 21.00. Wprowadzone rozwiązania to efekt współpracy Westfield Arkadia z Fundacją SYNAPSIS, która na co dzień zajmuje się tematyką autyzmu.