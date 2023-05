Gotowe zestawy prezentowe na Dzień Matki. Biedronka stawia na ultrakomfort

Gotowe zestawy z Biedronki na Dzień Matki

Biedronka przygotowała dla swoich klientów gotowe zestawy, dzięki którym będą mogli uhonorować swoje Mamy w wygodny sposób dzięki standardowej dostawie GLOVO lub ekspresowej dostawie BIEK. Biedronka oferuje zestawy prezentowe z dostawą bezpośrednio pod wskazany adres. Zestawy zawierają kwiaty, takie jak róże czy tulipany ale również kawy, herbaty, wino, kosmetyki czy świece, a ich ceny zaczynają się już od 69,97 zł.

Usługa dostaw z Biedronki w ramach współpracy z Glovo dostępna jest w ponad 100 miastach w Polsce, natomiast ekspresowa dostawa BIEK możliwa jest w 6 największych miastach, tj. w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu oraz Krakowie.

Dzięki wprowadzeniu miesiąca darmowej dostawy klienci Biedronki będą mogli zaoszczędzić do końca maja br. przy każdej dostawie koszyka powyżej 75 zł od 6,99 zł do aż 35 zł (to regularny koszt dostaw w BIEK w zależności od wartości zamówienia).

Kwiaty z Biedronki na Dzień Matki

W ofercie Biedronki z okazji dnia Mamy znalazły się różne rodzaje kwiatów, takie jak np. zantedeschia w cenie 21,99 zł za sztukę, storczyk dwupędowy za 36,99 zł, lilie orientalne w cenie 24,99 zł czy róże w doniczce za 11.99 zł.



Mamy docenią też pyszne słodkości, które podkreślą słodkie chwile spędzone razem. Przy zakupie 2 sztuk pralin Toffifee, cena za jedno opakowanie wynosi 10,99 zł. Zakup ptasiego mleczka E. Wedel z kartą Moja Biedronka kosztować nas będzie jedynie 11,99 zł za opakowanie 340 g. Do 26.05 Praliny Rafaello dostępne są w ofercie z kartą Moja Biedronka za jedyne 9,99 zł za sztukę przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny wynosi 8 sztuk.



Aby zadbać o piękno i pielęgnację cery Biedronka oferuje również voucher o wysokości 100% wartości na wszystkie damskie kremy i sera pielęgnacyjne do twarzy. Promocja obowiązuje od 22.05 do 26.05, a dzienny limit wynosi 2 sztuki na jedną kartę Moja Biedronka. Przy zakupie produktów biorących udział w promocji klientom przysługuje voucher o wartości 100% ceny rzeczywistej zapłaconej za produkty promocyjne.