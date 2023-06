Grill elektryczny do domu. Co wybrać? (porównujemy popularne modele)

Obecnie istnieje ogromny wybór grilli elektrycznych: od małych modeli, poprzez bezdymne średniej wielkości, po większe grille rodzinne.

Najważniejszą barierą do pokonania jest wygoda. Grille powinny być łatwe do utrzymania w czystości i do przechowywania oraz w krótkim czasie przygotowywać potrawy.

Grill, który jest łatwy do czyszczenia, jest wręcz koniecznością. Wiele ma wyjmowane płyty czy talerze, dzięki czemu można je włożyć do zmywarki lub łatwo umyć ręcznie.

Tefal Optigrill Elite: najlepszy zaawansowany technologicznie grill

Elektryczny Tefal GC750D30 OptiGrill Elite z automatycznymi programami to najlepszy zaawansowany technologicznie grill – ocenia Expert Reviews.

Kontaktowy grill o mocy 2000 W ma powierzchnię grillowania 600 cm2 i 12 automatycznych programów. Wyposażony jest w panel dotykowy z podświetlanym menu i możliwością regulacji temperatury oraz w nieprzywieralną powłokę płyty. Umożliwia odprowadzanie tłuszczu.

Opisywany jako inteligentny grill ma czujnik, który dostosowuje czas pracy do grubości potrawy. Oprócz „trybu ręcznego” ma programy umożliwiające przygotowywanie różnych potraw, od bekonu, przez hamburgery, po grillowanie mrożonych porcji mięsa.

Podgrzewanie trwa od czterech do siedmiu minut. Zwiększa to ogólny czas grillowania, ale oznacza też, że urządzenie przewiduje, ile czasu zajmie przygotowywanie jedzenia.

„Przewidział 28 minut dla grubych piersi, które zostały wstępnie upieczone już po 18 minutach. Szparagi można przygotować stosując cztery programy warzywne. Bakłażan gotował się przez sześć minut. To nie wystarczyło i potrzeba było kilku minut na ich dogotowanie w trybie ręcznym. Stek wysmażony został niemal idealnie, więc jest to tylko kwestia preferencji i zabawy z ustawieniami” – można przeczytać recenzję na stronie expertreviews.co.uk.

Jedną z frustracji może być to, że nie ma przycisku anulowania w celu przełączenia się na inny program – trzeba usunąć jedzenie, aby zresetować grilla. Jest jednak wiele zalet. Solidna jakość wykonania, głęboka taca ociekowa, niezwykle łatwe czyszczenie i wystarczająco dużo miejsca na rodzinny posiłek – stwierdza Expert Reviews.

W Media Expert grill po przecenie z 1049 zł kosztuje 949 zł. Można go też kupić w systemie ratalnym - 47,45 zł x 20 rat 0%.

Salter Cosmos Non-Stick Coated Health Grill: najlepszy grill z ograniczonym budżetem

Salter EK4366 Cosmos Health Grill: nieprzywierająca płyta, patelnia i prasa do panini, taca ociekowa, automatyczna kontrola temperatury, wszechstronne gotowanie z niewielką ilością oleju, kanapki, mięso, warzywa, kebaby – tak producent opisuje urządzenie.

Kontaktowy grill jak typowy toster do kanapek ma przystępną cenę. Wymiary produktu to 11,9 x 5,1 x 10,5 cm, a moc - 1800 W. Jest z kategorii podstawowych urządzeń pod względem funkcjonalności. Na przykład nie ma kontroli temperatury. Zamiast tego jest automatyczna jej regulacja. Ale mimo to działa bardzo dobrze – oceniają testerzy.

„Talerze nagrzewają się szybko i soczyste, ze złotobrązową skórką piersi kurczaka upiekły się w krótkim czasie. Zaskakująca ilość tłuszczu spłynęła do tacki ociekowej, co sugeruje, że płyta grillowa jest dobrze ustawiona, nie pozwalając, aby kałuża tłuszczu paliła się. Jednak gotowanie szparagów trwało znacznie dłużej. Prawdopodobnie grill dostosował się do niższej temperatury, ale nie ma wskazania, jak temu zapobiec. Stwierdziliśmy również, że brak miejsca na grillowanie jest frustrujący. Kompaktowy charakter oznacza, że powierzchnia do gotowania to tylko 26 x 16 cm i udało się wcisnąć dwie piersi z kurczaka lub pęczek szparagów, ale nie obie potrawy naraz” - czytamy w raporcie.

Płyty są natomiast bardzo łatwe do czyszczenia, pozostałość po pieczeniu wyciera się bez większego wysiłku. Na stronie amazon.co.uk grill jest dostępny w przeliczeniu za ok. 170 zł.

George Foreman Immersa Grill: najlepszy grill dla wygody

George Foreman Immersa Grill Small 28300 to kontaktowe urządzenie o mocy 1500 W. Powierzchnia grillowania ma 1425 cm2. Funkcje to lampka kontrolna temperatury, odprowadzanie tłuszczu, nieprzywieralna powłoka płyty (87% mniej dymu ze smażenia, usuwa do 42% tłuszczu) – podaje producent.

Grill najlepiej nadaje się dla tych, którzy szukają czegoś prostego, szybkiego i wygodnego – sugeruje Expert Reviews. Ma wszystkie klasyczne atuty kompaktowego urządzenia: nieprzywierające, bezdymne talerze ze szczelinami odprowadzającymi nadmiar tłuszczu, konstrukcję pozwalającą na przechowywanie go w pionie i pływający zawias, który umożliwia uzyskanie dostępu do żywności po obu stronach grilla. Cechą wyróżniającą jest zdejmowany panel sterowania, który można łatwo wyjąć, aby umożliwić włożenie reszty grilla bezpośrednio do zmywarki lub zlewu, dzięki czemu czyszczenie staje się prostą sprawą.

Grill jest dostępny w dwóch rozmiarach: model Individual, najlepszy dla par i kucharzy, a także większa wersja Family, z przeznaczeniem dla rodzin, większych posiłków lub imprez.

W Media Expert mniejszą wersję można kupić za 399 zł, po przecenie z 499 zł, albo płacąc 20 rat (0%), wynoszących 19,95 zł.

Cuisinart Griddle and Grill: najlepszy grill dla rodzin

Cuisinart Style Collection Griddle & Grill GR47BU ma moc 1600 W i wyjmowane płytki, do których nie przywiera jedzenie. Dodatkowe funkcje to lampka kontrolna i regulacja temperatury, timer oraz odprowadzanie tłuszczu. Może działać jako prasa do kanapek, grill lub płyta grzejna. Rozłożony na płasko tworzy powierzchnię o wymiarach 60 x 48 cm z przeznaczeniem dla całej rodziny.

„Zakres temperatury jest szczególnie elastyczny, zniżając się nawet do 100 ° C dla powolnego pieczenia, ale z możliwością wysokiego poziomu 240 ° C dla mięsa. Pływający zawias pozwala na pomieszczenie grubszych połaci mięsa, jak duże nogi kurczaka. Szybko się nagrzewa, odpowiednio smażąc stek, a także kukurydzę na kolbie bez spalania jej na zewnątrz. Ciężka górna płyta lekko zgniata kanapkę i opieka ją na złoty kolor. Timer, ustawiany do 30 minut, oznacza, że można odejść o grilla. Niestety, nie wyłącza to urządzenia, więc trzeba być w zasięgu alarmu” – opiniują testerzy.

Jak dodają, talerze można łatwo czyścić ręcznie lub w zmywarce. Trzeba to jednak robić za każdym razem, gdyż nie ma drugiego ich zestawu.

Grill w Media Expert oferowany jest w promocjach, najniższa cena z 30 dni wynosi 839,99 zł, regularna cena to 939,99 zł lub 6 rat (0%) po 156,66 zł.

Gastroback Design BBQ Advanced Plus: najlepszy grill do steku

Gastroback 42562 Design Raclette Fondue Advanced Plus ma moc 2000 W, powłokę nieprzywierającą, powierzchnię od 745 cm² do 1490 cm² i program do steków. Czas grillowania automatycznie dostosowuje się do grubości mięsa.

Oprócz ustawień dla drobiu, hamburgerów, panini, ryb, kanapek i kiełbasek, są cztery opcje na przygotowanie steku. Po ułożeniu grilla na płasko otrzymuje się dwa duże obszary do grillowania o wymiarach 25 x 28 cm. Urządzenie nie jest pozbawiony wad.

„Podczas testów warzywa stały się nieco przypieczone, ale piersi z kurczaka okazały się dobrze zgrillowane i soczyste. Jednym z elementów, który nas zaintrygował, było to, że programy można ustawić tylko wtedy, gdy grill jest zamknięty. Grillujący być może będzie musiał eksperymentować, aby znaleźć odpowiednie ustawienie dla warzyw, ponieważ nie ma zaprogramowanego ustawienia. Poza tym istnieje jednak wiele przydatnych funkcji” – zwraca uwagę Expert Reviews.

Należą do nich elementy grzejne wbudowane w zdejmowane płyty; niezależne sterowanie płyt, dzięki czemu można ustawić jedną tak, aby była gorętsza od drugiej, gdy znajduje się w pozycji otwartej; regulacja wysokości górnej pokrywy, aby nie nastąpiło zgniecenie żywności; zamek pokrywy i zawias pływający.

Grilla na niemieckiej stronie Amazon można kupić za równowartość ok. 740 zł.

George Foreman 25810 Medium Fit: grill o najlepszej wartości

George Foreman 25810 Medium Fit Grill w największej wersji ma wymiary 32,8 x 43,1 x 8,2 cm. Może służyć jako patelnia, płyta grzejna lub urządzenie do robienia tostów. Powierzchnia do gotowania ma wymiary 31 x 16,5 cm - został zaprojektowany z myślą o przygotowywaniu kilku pełnych posiłków naraz.

Nagrzewa się do 230 ° C w ok. 6 min. Ale jako urządzenie jednotemperaturowe jest mniej wszechstronny niż inne modele, należy więc uważać na niektóre produkty spożywcze, ponieważ mogą przypalać się, jeśli nie są ściśle monitorowane.

W przeciwieństwie do naczyń z dnem, do którego nie przywierają potrawy, czyszczenie powierzchni po użyciu grilla jest nieco uciążliwe. Testerzy sugerują, że najprostszym sposobem jest wycieranie na ciepło (w rękawicach kuchennych), zamiast czekania aż płyty ostygną.

Na brytyjskiej stronie Amazon grill jest dostępny z rabatem 34% w trzech rozmiarach: mały w przeliczeniu za ok. 140 zł, średni za nieco ponad 176 zł, duży za ok. 259 zł.

Co wziąć pod uwagę przy zakupie grilla?

Strefa pieczenia

Mniejsze grille mają miejsce tylko na kilka udek z kurczaka lub duży stek. Należy więc określić, czy planujmy regularnie przygotowywać całe posiłki, czy tylko kilka kawałków mięsa lub warzyw. Jeśli nie ma pewności, jak często będziemy używać grilla, wybierzmy taki, który można złożyć na płasko, podwajając przestrzeń do grillowania w razie potrzeby. Grille, które składają się na płasko, dobrze nadają się również do smażenia naleśników, omletów czy jajek sadzonych.

Temperatura

Niektóre modele mają tylko jedną temperaturę, która sprawdza się w przypadku mięsa i drobiu, ale może być zbyt gorąca dla warzyw i ryb. Jeśli planujemy gotować różne potrawy, szukajmy modelu z regulacją temperatury lub z zaprogramowanymi ustawieniami.

Projekt

Większość modeli ma pływający zawias. Oznacza to, że górna płyta może dostosowywać się do różnych grubości mięsa, w przeciwieństwie do zawiasów w stałym punkcie, jak np. standardowa prasa do kanapek. Kolejną dobrą cechą, na którą należy zwrócić uwagę, jest blokada, która utrzymuje płyty razem, gdy grill jest ustawiony pionowo. Przy przechowywaniu nie zajmuje on wtedy zbyt dużo miejsca.

Czyszczenie

Grill, który jest łatwy do czyszczenia, jest wręcz koniecznością. Wiele z nich ma wyjmowane płyty czy talerze, dzięki czemu można je włożyć do zmywarki lub łatwo umyć ręcznie. Niektóre są jednak wyposażone w stałe płyty. Są one trudniejsze do utrzymania w czystości, ale ich zaletą jest to, że szybciej się nagrzewają. Przy opcji stałej płyty warto upewnić się, czy ma ona powłokę nieprzywierającą, by czyszczenie było szybkie i bezproblemowe.