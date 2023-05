HalfPrice rozpoczyna przygodę z AI

To pierwszy tego typu projekt w Polsce. Kampania nie tylko prezentuje HalfPrice Club, ale także możliwości, jakie przed działami marketingów otwiera sztuczna inteligencja.

Oprawa graficzna kampanii Half Price stworzona z pomocą sztucznej inteligencji

Najnowsza kampania HalfPrice ruszyła w nietuzinkowej odsłonie, jakiej polscy klienci jeszcze nie widzieli. Oprawa graficzna została bowiem stworzona z pomocą sztucznej inteligencji. Pionierski projekt wykorzystujący AI w działaniach marketingowych wyznacza nowe kierunki rozwoju komunikacji z klientem.

- Wygenerowane z wykorzystaniem AI obrazy najnowszej kampanii HalfPrice Club wyglądają wręcz obłędnie – nie ma możliwości, aby przejść obojętnie obok nich. Tworzą nie tylko “opowieść” o naszym klubie, ale także przekazują emocje, które są charakterystyczne dla marki – ekscytację, fascynację, zabawę. Od momentu startu HalfPrice to brand o bardzo wyrazistym charakterze – ta kampania po prostu musiała się wydarzyć – mówi Michał Kniaź, dyrektor marketingu w HalfPrice – Dla nas, działu marketingu, to jest także test – jak AI może wesprzeć nas w codziennej pracy. Pierwsze wyniki przeszły nasze oczekiwania. Szybkość działania czy elastyczność jaką daje sztuczna inteligencja otwierają przed nami wiele możliwości – jeszcze bardziej jakościowej komunikacji z Klientem w czasie rzeczywistym.

Rabaty w HalfPrice

Klubowicze mają również dostęp do dodatkowych ofert specjalnych, a także jako pierwsi dowiadują się oni o wyjątkowych akcjach i promocjach. Każdy nowy członek Klubu otrzymuje 10% rabatu na start, a następnie kolejno 20% rabatu na co trzeci zakup za min. 100 zł. Co ważne, kupując w HalfPrice, klubowicze zyskują korzyści także w Klubie CCC. To właśnie członków HalfPrice Club przedstawiają postaci widoczne na kreacjach stworzonych przez sztuczną inteligencję.

- Oczywiście traktujemy AI jako uzupełnienie dotychczasowych narzędzi i współprac. Jesteśmy dzisiaj na samym początku drogi wykorzystywania sztucznej inteligencji w pracy działów marketingu. Mamy tutaj jeszcze wiele do zrobienia – w kontekście narzędziowym, ale przede wszystkim rozwoju naszych Zespołów. Już dziś widzimy potrzebę powstania całego szeregu nowych kompetencji – od analityki po kreację tzw. prompterów. Jestem przekonany, że o wielu umiejętnościach, które wkrótce będą potrzebne, nawet jeszcze nie wiemy – dodaje Michał Kniaź – AI to dla nas ekscytująca przygoda, która wymaga uwagi, mądrości, pokory, ale też otwartości i ciekawości. Sztuczna inteligencja istnieje, nie zatrzymamy tych zmian. My już dziś uczymy się z nią współpracować – chcemy bowiem dobrze poznać jej możliwości, mieć wpływ na kształtowanie sposobów jej wykorzystania, a także wykorzystać szanse, które przed nami otwiera. Co ważne, stawiamy także na transparentną komunikację z klientem – na każdej grafice dodajemy adnotację, mówiącą o tym, że obraz został wygenerowany przez AI.

Kampania HalfPrice będzie prowadzona w najbliższych miesiącach we wszystkich kanałach social media marki, OOH i digital.