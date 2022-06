Hamaki, śpiwory i meble kempingowe w czasowej ofercie Lidla

Od czwartku, 2 czerwca, w ofercie sieci znajdziemy między innymi hamak jednoosobowy Crivit w dwóch wzorach do wyboru, z trzyletnią gwarancją – w cenie 39,99 zł za zestaw z torbą do przechowywania. Prawdziwym hitem może okazać się również wózek, zaopatrzony w duże koła z hamulcami oraz stabilną ramę stalową z wytrzymałą plandeką. Wygodna rączka pozwala na komfortowy transport wszystkich niezbędnych do wypoczynku na łonie natury przedmiotów. Wózek o wymiarach 98 x 49 x 110 cm i udźwigu do 50 kg to koszt 249 zł za sztukę. Lidl Polska oferuje również lekki i wytrzymały zestaw składanych mebli kempingowych – składany stół z 4 stołkami kupimy w sklepach sieci za jedyne 199 zł. Stabilne i wytrzymałe krzesło kempingowe z podłokietnikami Rocktrail kosztuje natomiast jedynie 59,90 zł.