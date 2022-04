Harnaś LodoHerbata trafiła do sklepów sieci Żabka

Nowy Harnaś zawiera 4,6% alkoholu i rozszerza portfolio znanego

Harnasia Jasne Pełne. To orzeźwiająca propozycja piwa o delikatnym smaku

brzoskwiniowej herbaty mrożonej. Lodoherbata ma wyższą zawartość alkoholu niż średnia w tym segmencie, wyraźny smak lagera oraz jest dostępna w atrakcyjnej cenie.

Atrakcyjny segment piw smakowych

W 2021 sprzedaż alkoholowych piw smakowych wzrosła wartościowo w porównaniu do 2020 o 7,9 proc., zaś wolumenowo o 2,1proc. Wartościowy udział tego segmentu w rynku piwa zwiększył się z 8,5

proc.2 w 2020 roku do 9,2 proc. w 2021.

- Dla Harnasia to bardzo odważny krok, ponieważ jako pierwsza marka z segmentu piw ekonomicznych próbuje swoich sił wśród piw smakowych. Stworzyliśmy produkt inspirowany działaniami naszych wiernych fanów. Wprowadzając tą nowość w rekordowo krótkim czasie, pokazujemy, że dla nas konsument jest na pierwszym miejscu. Smak piwa Harnaś polubiło już szerokie grono, któremu teraz oferujemy dodatkowe, owocowe doznanie. Wierzymy, że LodoHerbata przypadnie do gustu obecnym fanom i nowym osobom z powodu swojego wyraźnie piwneg charakteru i owocowego orzeźwienia, które idealnie sprawdzi się w nadchodzących, letnich miesiącach - mówi Antoni Wróbel, kierownik marki Harnaś.

- W Żabce staramy się jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów i każdego dnia mile ich zaskakiwać. Wspólnie z naszymi partnerami rozwijamy wyjątkowy asortyment, a w sklepach naszej sieci mają miejsce m.in. ogólnopolskie premiery produktów. Dzięki współpracy z marką Harnaś, to klienci Żabki mogą spróbować nowości na rynku piwa o unikalnym smaku brzoskwiniowej mrożonej herbaty. Zapraszamy na zakupy do sklepów naszej sieci - mówi Piotr Rajewski, dyrektor handlowy Żabka Polska.

Harnaś Lodoherbata jest dostępny w sklepach sieci Żabka, w puszce o poj. 500

ml.