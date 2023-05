Hebe i Netto z promocjami na Dzień Matki

Perfumy na Dzień Matki

Z okazji Dnia Matki Hebe oferuje promocję „Zapachy damskie w supercenach!”. Za przecenione perfumy zapłacimy nawet 50% mniej. Wśród produktów objętych promocją znalazły się m.in. Fleur de Thé marki Karl Lagerfeld (129,99 zł), Your Moments od Tous (119,99 zł), Versace Woman (199,99 zł), Hot Cherry Aoura London (59,99 zł), Be Delicious DKNY (189,99 zł) i wiele więcej kultowych kompozycji zapachowych.

Z okazji święta Mamy oraz 12. urodzin, Hebe przygotowało również promocję “Pielęgnacja do twarzy do -40%”. W ofercie m.in. SPF50 marki Bandi (49,99 zł), krem przeciwsłoneczny Just Daily Sun Shield Revox (23,99 zł), aktywny koncentrat z kwasami do skóry problematycznej Miya Cosmetics (44,99 zł) oraz serum z retinolem 0,25% marki Nacomi Next Level (19,99 zł). Prezent dopełni przynosząca ulgę, kolagenowa maseczka pod oczy od Purederm (6,59 zł).

Promocje w Hebe

W tym okresie promocją objęte zostały również produkty do pielęgnacji, m.in. marek takich jak: Bielenda, Eveline Cosmetics, Orientana, Ziaja czy Dermika. Idealnym pomysłem na prezent będzie odbudowujący krem na dzień z komórkami macierzystymi marki Yasumi (69,99 zł) lub ceramidowy krem do twarzy na dzień Clochee Calming (99,99 zł) opakowany w szkło z recyklingu.

Z okazji Dnia Matki, promocją objęte zostały również produkty na wyłączność, a wśród nich m.in. woda toaletowa El Ganso Señorita (51,99 zł) oraz Scalpers Woman (189,99 zł). W promocyjnych cenach znajdziemy także opakowany w piękną szatę graficzną, liftingujący krem do twarzy Power Zone marki Hagi (62,99 zł).

Promocje w Netto

Sieć sklepów Netto przygotowała ofertę kosmetyczną: to promocyjny duet Elseve L'Oréal Paris. Szampony Elseve będzie można kupić w Netto w cenie o 38% niższej od regularnej, za 11,99 PLN/1 opak. Do kompletu sprawdzi się odżywka Elseve, z okazji Dnia Matki dostępna w Netto za 10,99 PLN/1 opak.

W ofercie sieci Netto dostępne są również słodycze, m.in. pianko-galaretki w czekoladzie Choco Bella, 1 opak./400 g za 8,99 PLN czy bombonierka Choco Bella 1 opak./400 g za 11,99 PLN. Czekoladki Merci, w tym w wersji klasycznej oraz limitowanej, dostępne są w cenie 16,49 PLN za 1 opak./250g przy zakupie dwóch opakowań, z kolei duża tabliczka czekolady Milka kosztuje tylko 12,49 za 1 szt. przy zakupie 2 sztuk.

Gotowe zestawy prezentowe Netto przygotowało w ceniach od 49,99 PLN za jeden zestaw.