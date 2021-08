Hebe wprowadza nową linię produktową dedykowaną mężczyznom

Nowa marka skierowana do mężczyzn oferuje szeroką gamę akcesoriów

do kompleksowej pielęgnacji włosów, brody i paznokci.



W skład nowej linii produktowej Hebe dedykowanej mężczyznom wchodzą grzebień i szczotka oraz nożyczki do brody, zestaw akcesoriów do paznokci – obcinacz, nożyczki, multitool 3w1, a także pęseta i maszynka do strzyżenia:



Produkty Hebe for Men dostępne są wyłącznie w drogeriach Hebe oraz w sklepie internetowym hebe.pl.