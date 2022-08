Heineken stworzył kolekcjonerskie sneakersy. W podeszwach płynie prawdziwe... PIWO!

Heinekicks to nowa, limitowana seria sneakersów, które powstały z okazji premiery piwa Heineken Silver. Buty są prawdziwą gratką dla kolekcjonerów – są nie tylko unikatowe, ale również totalnie odjechane, jeśli chodzi o design. Nie mogliśmy nie zaprezentować ich w naszym cyklu WELL THING!

Poszczególne kolory, które pojawiają się na sneakersach, odpowiadają dokładnie tym, które znajdziemy w logo marki Heineken. Oczywiście samego logo z gwiazdką również nie mogło zabraknąć, ale to nie wszystko. W podeszwie i specjalnej sznurówce okalającej but płynie prawdziwe… piwo! To nie żart, ale genialny pomysł agencji kreatywnej Le Pub, która właśnie w ten sposób postanowiła podkreślić związek między Heinekicks a Heinekenem. Za design tych zabawnych sneakersów odpowiada także firma reklamowa BBH Singapore a także Dominic Ciambrone – znany fanom obuwia sportowego jako „The Shoe Surgeon”.

Przeczytaj cały artykuł