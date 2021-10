IKEA i Republic of Gamers: Powstała oferta dla graczy komputerowych

Na świecie jest ponad 2,5 miliarda graczy.

- Jeszcze sporo dzieli nas od całkowitej demokratyzacji świata gier komputerowych. Właśnie czynimy pierwszy krok w tym kierunku, wprowadzając do sprzedaży przystępne cenowo, dopracowane produkty gamingowe i kompletne rozwiązania, które mamy nadzieję, przypadną do gustu temu gronu odbiorców - mówi Ewa Rychert, Global Business Leader of Workspace, IKEA of Sweden.

Przeczytaj także: IKEA odprowadziła 140 mln zł podatku dochodowego

Nowa oferta produktów do gier obejmuje serie: UPPSPEL, LÅNESPELARE, MATCHSPEL, UTESPELARE, HUVUDSPELAR. W nowościach jest łącznie ponad 30 produktów. Fani gier znajdą dla siebie zarówno ergonomiczne biurka i krzesła, czy pojemne szuflady, jak i pomocne akcesoria – uchwyt na kabel od myszy, poduszkę na kark oraz tablicę na ścianę, na której będzie można zawiesić niezbędne rzeczy.

- Gracze niejednokrotnie spędzają przed komputerem więcej czasu niż pracownicy biurowi. Mając to na uwadze, chcemy zaproponować im bardziej ergonomiczne i funkcjonalne produkty, dzięki którym staną się jeszcze lepsi w tym, co robią, bez narażania się na kontuzje – dokładnie jak w przypadku sportowców - mówi Jon Karlsson, projektant IKEA.

Przeczytaj także: IKEA w Katowicach uruchomiła Centrum Urządzania Wnętrz

Komplet asortymentu dla graczy będzie wchodził do sprzedaży sukcesywnie już od 1 października 2021 r. w sklepach stacjonarnych IKEA, na IKEA.pl oraz w Aplikacji Mobilnej IKEA. Prosimy sprawdzać dostępność na IKEA.pl.