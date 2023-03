IKEA otwiera się w Ameryce Łacińskiej i wprowadza nową kolekcję

IKEA zaprosiła do współpracy dziewięcioro artystów z Kolumbii, Chile i Meksyku, by wspólnie stworzyć kolekcję ÖMSESIDIG zachęcającą do spontanicznego spędzania czasu z bliskimi.

Z okazji otwarcia sklepów na nowych rynkach w Ameryce Łacińskiej (w tym w Chile, Kolumbii i Peru) wypuszcza kolekcję, która składa hołd mieszance kultur tego regionu.

Nowa kolekcja IKEA

Linia ÖMSESIDIG składa się z 30 oryginalnych produktów takich jak szklane naczynia i zastawa stołowa, dekoracyjne girlandy, zabawne klosze, przyciągające wzrok tekstylia i torby pełne wzorów i nasyconych kolorów. Kolekcja jest dostępna wyłącznie online na stronie IKEA.pl oraz w aplikacji mobilnej IKEA od kwietnia 2023 roku.

IKEA ÖMSESIDIG, fot. mat. pras.

