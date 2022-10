IKEA promuje świąteczny asortyment. Jaka oferta?

- Świętujmy wspólnie, zapraszając bliskich do stołu, wspólnie dekorując dom, przygotowując świąteczne potrawy czy obdarowując się prezentami z okazji, np. Mikołajek w pracy i szkole. Pamiętajmy też o tych, którzy święta spędzać będą z dala od swoich rodzin, spróbujmy również z nimi dzielić te magiczne chwile, na przykład przesyłając im własnoręcznie zrobiony upominek - namawia sieć.

Świąteczne dekoracje od IKEA. Co zamiast tradycyjnej choinki?

Inspiracją do stworzenia tegorocznej kolekcji IKEA VINTERFINT były skandynawskie baśnie i ludowe wzory.

- Dzięki produktom z kolekcji nadamy naszym wnętrzom bajecznie świąteczny klimat. Znajdziemy w niej m.in. wiele rozmaitych ozdób na choinkę, do dekoracji stołu oraz świec np. o zapachu pomarańczy i goździków. Urządzając święta po swojemu zamiast tradycyjnej choinki możemy stworzyć własną na ścianie przy użyciu kolorowych tasiemek lub wykorzystując drewnianą choinkę-dekorację na ścianę VINTERFINT i ozdobić ją zdjęciami, kartkami z życzeniami od bliskich, bilecikami z prezentów lub po prostu bombkami. Jej zaletą jest to, że zajmuje mało miejsca i może służyć przez długie lata co roku wyglądając zupełnie inaczej w zależności od naszych pomysłów i kreatywności. Najlepsze w jej ozdabianiu jest to, że możemy świetnie się przy tym bawić razem z bliskimi, a nasze drzewko będzie jedyne w swoim rodzaju - podaje sieć IKEA.

Eva Lundgreen dla IKEA

Projektantka kolekcji – Eva Lundgreen sięgnęła do dziecięcych wspomnień – gdy święta spędzała u babci w Jämtland, a zaśnieżone skandynawskie krajobrazy z czerwonymi domkami na kilka tygodni stawały się magiczną krainą zamieszkiwaną przez elfy. W tym roku w IKEA znajdziemy je na przykład na papierze do pakowania w nowych, zabawnych odsłonach, z jaskrawymi paskami i kolorami.

“Bardzo się cieszymy, że możemy pomagać Polakom tworzyć w ich domach ciepły, bożonarodzeniowy klimat, dzięki naszym sezonowym produktom. Wierzymy, że umilą im ten radosny czas, a zarazem nie nadwyrężą ich domowego budżetu. W IKEA całą ofertę tworzymy w myśl Demokratycznego Designu - ważna jest dla nas nie tylko jakość czy funkcjonalność, ale także piękny design, przystępność cenowa i zrównoważony rozwój. Chcemy, aby każdy mógł pozwolić sobie na świąteczny nastrój w swoim wnętrzu i miał pewność, że posiadane ozdoby są przyjazne planecie“ – mówi Małgorzata Jezierska, Partnerka biznesowa PR produktowy, IKEA Retail, Polska.

A może łosoś obok karpia?

W grudniu domy zaczyna wypełniać cudowny zapach wypieków – w tym także ten dobrze znany korzenny! Piernikowy domek DIY VINTERSAGA to alternatywa do samodzielnego złożenia, która umili wyczekiwanie świąt, w czym pomocny może okazać się też kalendarz adwentowy VINTERSAGA. Znajdują się w nim nie tylko słodkie czekoladki, ale także rabaty na zakupy w IKEA.

- W tym roku oprócz karpia warto może na stole postawić też pysznego łososia. IKEA oferuje łososia SJÖRAPPORT w postaci wędzonej oraz peklowanej – marynowanej w soli, cukrze, koperku i odrobinie pieprzu (szw. gravad lax). Wybierając ryby z IKEA mamy pewność, że spełniają globalne standardy ASC odnośnie zrównoważonej hodowli owoców morza - namaiwa IKEA.