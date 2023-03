IKEA wprowadza do sprzedaży lampy zasilane energią słoneczną

Słońce jest najpotężniejszym naturalnym źródłem energii i jest dostępne dla każdego. IKEA postanowiła to wykorzystać i, łącząc siły z firmą Little Sun, stworzyła SAMMANLÄNKAD – oświetlenie LED zasilane energią słoneczną. Za pomocą dwóch funkcjonalnych lamp ich twórcy chcą zainspirować ludzi do korzystania z niej jak najczęściej.

Stołowa lampa LED od IKEA

Pierwsza z propozycji to stołowa lampa LED, która może być piękną lampą na biurko lub sufitową, a po wyjęciu z podstawki służyć jako latarka. To zaawansowane rozwiązania technologiczne o oryginalnym designie, który zawiera wiele odniesień do układu planetarnego. Żyroskop, zainspirowany ruchem planet wokół słońca, obraca się we wszystkie strony.

Lampa SAMMANLANKAD od IKEA, fot. mat. pras.

Przenośna lampa LED od IKEA

Drugą propozycją jest przenośna lampa LED zaprojektowana z myślą o przygodach, zarówno tych w domu, jak i w plenerze. Dzięki w pełni naładowanym akumulatorom lampa może posłużyć także jako power bank.

Lampa SAMMANLANKAD od IKEA, fot. mat. pras.

Lampy SAMMANLÄNKAD będą dostępne w sklepach, na stronie IKEA.pl oraz w Aplikacji Mobilnej IKEA od kwietnia 2023 roku. Po więcej inspiracji zapraszamy na IKEA.pl.