IKEA z akcją "Back to school"

Przestrzeń małego naukowca

Jednym z kluczowych elementów pokoju każdego ucznia jest odpowiednie biurko. Model PÅHL został zaprojektowany z myślą o potrzebach rosnącego dziecka. Dzięki możliwości regulacji wysokości może służyć uczniowi od wczesnych lat szkolnych do okresu dojrzewania, by sylwetka kształtowała się prawidłowo. Dodatkowo w blacie biurka znajduje się wygodna szuflada, do której można włożyć organizer TROFAST i przechowywać tam szkolne przybory, notatki lub kolekcję ulubionych flamastrów, by wreszcie zrobienie porządku na biurku zajmowało tylko chwilę.

IKEA - Back to school, fot. mat. pras.

Jeśli w domu brakuje przestrzeni na biurko, a potrzebujesz zorganizować kącik do nauki, szybko przemień stół kuchenny w wygodne miejsce do odrabiania lekcji. Dzięki przenośnemu organizerowi ÖVNING z uchwytem nauka może odbywać się praktycznie wszędzie. Nie zapomnij zadbać także o wygodne siedzisko. Obrotowe krzesło LOBERGET / MALSKÄR z regulacją wysokości zapewnia komfortową pozycję podczas długich godzin przy biurku. Jest dostępne w różnych kolorach, więc z łatwością wpasuje się do każdego wnętrza.

Studencki pokój z charakterem

Większość pokoi w akademikach czy w wynajmowanych mieszkaniach jest raczej mała, dlatego studenci muszą myśleć kreatywnie i wykorzystać jak najlepiej każdy centymetr pomieszczenia.

IKEA - Back to school, fot. mat. pras.

Mając do dyspozycji ograniczoną przestrzeń, warto wybrać produkty, które są jak najbardziej funkcjonalne. Rozkładana sofa NYHAMN w ciągu dnia posłuży jako miejsce do siedzenia nawet dla trzech osób, a wieczorem zamieni się w pełnowymiarowe łóżko. Sofa NYHAMN sprawdzi się we wnętrzach, w których nie wydzielono oddzielnej sypiali. Będzie też dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy po udanej imprezie chcielibyśmy przenocować u siebie przyjaciół lub najbliższych. Stół GRASALA to praktyczny mebel o minimalistycznym designie, który może być zarówno wygodnym biurkiem do nauki, jak i dużym stołem, przy którym spotkasz się z przyjaciółmi czy współlokatorami, żeby wspólnie zjeść posiłek. A jeśli potrzebujesz czegoś mniejszego, wybierz biurko GLADHÖJDEN, przy którym możesz uczyć się na siedząco lub stojąco, a zmiana pozycji pomaga odciążać kręgosłup. Nie zapomnij o dodatkach – to one najlepiej oddadzą Twój styl i charakter. Pościel SOMMARVICKER o ciekawym wzorze doda wnętrzu koloru, a dywan KLASSRUM sprawi, że pokój będzie o wiele bardziej przytulny. Co więcej, pomoże także tłumić hałas w piątkowe wieczory.

Nowości będą dostępne w sklepach IKEA, na IKEA.pl oraz w Aplikacji Mobilnej IKEA od lipca 2023 roku.