Intermarché startuje z tradycyjnym programem lojalnościowym

Wraz z początkiem maja br. sieć Intermarché zainicjowała program lojalnościowy pod nazwą „Moje Intermarché”. Do tej pory klienci supermarketów mogli korzystać z cyfrowej karty dostępnej w aplikacji, która zadebiutowała na rynku w 2017 roku – teraz do elektronicznej wersji dołączył jej fizyczny odpowiednik.

Program Intermarché - jakie korzyści dla klientów

Niezależnie od tego, czy klient podczas zakupów posługiwać się będzie cyfrową kartą w aplikacji mobilnej czy nośnikiem fizycznym, otrzyma jednakowe korzyści płynące z uczestnictwa w programie. W 2022 roku będą to przede wszystkim cotygodniowe rabaty na wybrane produkty. Sieć Intermarché udostępni także specjalne katalogi z ofertą przeznaczoną wyłącznie dla zarejestrowanych klientów, a ponadto zorganizuje akcje konsumenckie z dodatkowymi benefitami.

Intermarché poznaje swoich klientów

Wraz z zakończeniem procesu wymiany systemów kasowych we wszystkich sklepach Grupy, planowanym do końca bieżącego roku, Intermarché zamierza przedstawić nową odsłonę programu lojalnościowego w 2023 roku. Dane zbierane przez sieć w związku z aktywnym uczestnictwem w programie posłużą do rozszerzenia wiedzy o klientach, co w konsekwencji ułatwi rozpoznanie indywidualnych preferencji i powtarzalnych zachowań zakupowych.