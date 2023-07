Jak filmowe produkcje wpływają na wybory zakupowe? Vinted już wie

Coraz częściej ulubione seriale i filmy dostępne m.in. na platformach streamingowych inspirują nas w wielu sferach życia: kierunków podróżowania, wyglądu, stylu bycia i życia, muzyki, a nawet języka i



zasłyszanych z ust bohaterów powiedzeń. Po premierze drugiego sezonu kultowego serialu Biały Lotos w reżyserii Mike’a White’a, którego akcja dzieje się na Sycylii, wśród Polaków znacząco wzrosło zainteresowanie wyjazdami właśnie w to miejsce1. Stranger things sprawił, że Running up that hill Kate Bush na nowo zagościła na szczytach list przebojów, nie wspominając o modzie rodem z lat 80 i 90, która prezentowana jest na wybiegach i znalazła się w naszych szafach.

Platforma Vinted przyjrzała się filmowym produkcjom, które najbardziej inspirują nasze modowe wybory. Na liście top znalazły się m.in. Barbie, Pulp Fiction, Clueless czy Kochane kłopoty (Gilmore Girls).

Barbie i Mean Girls: W środy ubieramy się na różowo

Podczas gdy niektóre produkcje liczą sobie wiele lat i nadal budzą ogromny entuzjazm, inne świętują swój debiut i jeszcze przed oficjalną premierą osiągają status kultowych, jak choćby Barbie z Ryanem Goslingiem. Zarówno Barbie jak i Mean Girls emanują jedną rzeczą: postacią głównego bohatera. Ci, którzy wybierają kolor różowy, nie boją się zwracać na siebie uwagi. Pokazują to również czołowe aktorki obu filmów, Rachel McAdams i Margot Robbie. Ultra różowy czy też “Barbie róż” robi furorę, i choć przyciąga uwagę, to po premierze filmu tym bardziej każdy może go nosić, bez względu na płeć. Wściekle różowe sukienki to hit tego lata.

Clueless: mini spódniczka w kratkę

Dzięki roli w Clueless czołowa aktorka nie tylko dokonała szalonego skoku w swojej karierze, ale także zainspirowała całe pokolenie pod względem stylu. Garnitur ze spódnicą w kratę jest obecnie jednym z wiodących trendów w modzie, z łatwością można go kupić na platformach z używanymi rzeczami.

Pulp Fiction: Biała koszula

Kultowy film Pulp Fiction, który na ekranach zawitał w 1994 roku, jest jednym z najpopularniejszych jakie kiedykolwiek powstały. Gangsterka Mia Wallace od prawie 30 lat przyciąga wzrok ostrym jak brzytwa bobem i białą koszulą. Podstawowe elementy, takie jak białe koszule inspirowane latami 90., można znaleźć w Vinted.

Jesienią sprawdzą inspiracje z Gilmore girls

Choć akcja serialu Gilmore Girls technicznie dzieje się przez cały rok, to jest on szczególnie kojarzony ze słoneczną acz chłodną jesienią.Tym sposobem obszerne i mięsiste szaliki, wełniane rękawiczki bez palców, ciepłe palta i pelerynki zyskują uznanie kupujących.