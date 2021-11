Jak nie dać się oszukać na Black Friday? UOKiK publikuje poradnik

- Co roku UOKiK otrzymuje skargi od konsumentów, którzy dali się złapać w sidła promocji związanych z Black Friday – dotyczą one m.in. żonglowania cenami czyli stwarzania pozoru, że promocja jest atrakcyjna - poprzez podnoszenie ceny kilka dni wcześniej. Tego typu działania mogą stanowić nieuczciwe praktyki rynkowe, dlatego już teraz konsumentom zalecamy ostrożność, zaś przedsiębiorców zachęcamy do rzetelności i uczciwości względem klientów – informuje UOKiK.

– Najważniejszym prawem konsumenta jest prawo do rzetelnej informacji. Podczas „super okazji” warto pamiętać, że niezależnie od tego, czy kupujemy towar w cenie promocyjnej czy regularnej, obowiązują te same prawa konsumenckie. Prawo do reklamacji jest podstawowym prawem każdego konsumenta – również osób kupujących na wyprzedażach – tłumaczy Prezes Urzędu Tomasz Chróstny.

Vademecum łowców okazji

- Podczas wyprzedaży Black Friday jednymi z popularniejszych produktów są sprzęty elektroniczne, w tym telewizory. Przypominamy, że w przyszłym roku odbiorcy telewizji naziemnej będą korzystać z nowego standardu nadawania sygnału - DVB-T2/HEVC. Większość telewizorów wyprodukowanych w ostatnich latach jest dwusystemowa, czyli wyposażona w możliwość odbioru obecnego systemu - DVB-T, jak i nowego - DVB-T2. Jednak kupując nowy telewizor zweryfikujmy, czy odbiornik ma funkcje przystosowane do wprowadzanego standardu – dodaje Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Kupujesz w sklepie stacjonarnym?

Czy mogę reklamować towar?

Tak. Jeżeli produkt ma wadę, zwróć się do sprzedawcy w ciągu 2 lat od dnia jego wydania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy towar został przeceniony ze względu na wadę i zostałeś o tym poinformowany.

Czego mogę żądać przy reklamacji?

Możesz żądać naprawy, wymiany towaru lub obniżenia ceny. Przedsiębiorca musi rozpatrzeć taką reklamację w ciągu 14 dni – jeśli nie dotrzyma terminu, przyjmuje się, że ją uznał. Jeżeli wada jest istotna (np. uszkodzona powłoka eleganckiego obuwia), możesz żądać odstąpienia od umowy. Aby zgłosić reklamację, powinieneś posiadać dowód zakupu – może to być m.in. paragon, faktura VAT, wyciąg z karty.

Czy mogę zwrócić produkt?

Możliwość zwrotu zależy od dobrej woli sprzedawcy i to on określa warunki. Warto spytać o to przed zakupem.

A jeśli przy kasie cena okaże się wyższa, niż na wywieszce albo metce?

Masz prawo kupić towar w korzystniejszej dla Ciebie cenie.