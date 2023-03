Jaki alkohol ma najmniej kalorii?

Według dietetyków, alkohole o niskiej zawartości cukru i węglowodanów mają najmniej kalorii. Warto jednak zaznaczyć, że alkohol to nie tylko źródło kalorii, ale także czynnik wpływający na metabolizm organizmu. Spożywanie alkoholu może obniżać poziom glukozy we krwi, co z kolei prowadzi do wzrostu łaknienia i chęci jedzenia.

Ile kalorii znajduje się w alkoholu?

Warto zacząć od podstawy – ile kalorii znajduje się w jednym gramie alkoholu? Otóż, alkohol dostarcza 7 kalorii na gram, co oznacza, że jest on nieco mniej kaloryczny niż tłuszcz, który dostarcza 9 kalorii na gram. Niemniej jednak, warto pamiętać, że w przypadku alkoholu często nie chodzi o sam napój, ale o dodatki, jakie się do niego dodaje, na przykład syropy, soki czy cukier.

Jeśli chodzi o konkretne rodzaje alkoholi, to najmniej kalorii mają:

Wódka - 40% alkoholu zawiera około 97 kcal na 50 ml,

Gin - 40% alkoholu zawiera około 103 kcal na 50 ml,

Whisky - 40% alkoholu zawiera około 104 kcal na 50 ml,

Tequila - 40% alkoholu zawiera około 105 kcal na 50 ml,

Rum - 40% alkoholu zawiera około 107 kcal na 50 ml.

Jak widać, najmniej kalorii mają czyste alkohole, takie jak wódka, gin czy whisky. Warto jednak pamiętać, że wraz z dodaniem soków, syropów czy innych dodatków ich wartość kaloryczna ulega znacznej zmianie.

Które alkohole więc powinny zagościć na naszych imprezach, jeśli chcemy utrzymać linię?

Dietetyk Marek Bardadyn zaleca wybieranie trunków, które nie zawierają w sobie dodatkowych cukrów i słodzików. Należą do nich wódka, gin, rum czy tequila. W przypadku drinków warto zrezygnować z tych, które są słodzone. Zamiast nich, najlepiej wybrać drinki na bazie wódki lub ginu z dodatkiem świeżych soków z owoców i warzyw, takich jak sok z cytryny, pomarańczy czy grejpfruta.

Podobne zdanie wyraża dietetyk Ewa Dąbrowska. Według niej, najlepszym wyborem będą trunki, które nie zawierają w sobie cukru, na przykład wódka czy whisky. Warto zwrócić uwagę, że whisky zawiera jednak więcej kalorii niż wódka, dlatego warto pić ją w mniejszych ilościach. Dąbrowska podkreśla również, że warto pamiętać o piciu wody między kolejnymi drinkami, aby zapobiec odwodnieniu organizmu.

Dietetyk Monika Sołowiow poleca wybieranie trunków wysokoprocentowych, które są mało kaloryczne i zawierają mało cukru. Należą do nich wódka, gin, tequila czy whisky. Sołowiow zwraca również uwagę na to, żeby nie pić napojów typu piwo czy drinki słodzone, ponieważ zawierają one dużo kalorii i cukru.

Podsumowując, jeśli chcemy uniknąć przyrostu kilogramów, warto wybierać alkohole, które nie zawierają w sobie dodatkowego cukru i słodzików, takie jak wódka, gin, rum czy tequila. Drinki najlepiej przygotowywać z dod