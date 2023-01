Jakie nowości w Ferio Konin?

Na ten 100-proc. komercjalizację przełożyły się aktywne działania zarządcy Centrum - Multi Poland: przedłużenie umów z kluczowymi najemcami: Intermarche, Castoramą, Jyskiem, wzmocnienie strefy foodcourt rozpoznawalnymi markami: Pizza Hut, Kebab Arianos, Bubble Tea, Five o’clock, a także otwarcie nieobecnego wcześniej w Centrum salonu Venezia.

Zmiana najemców Ferio Konin

Dobrą passę komercjalizacji Ferio Konin rozpoczęło w maju 2022 otwarcie niemal sześćdziesięciometrowego lokalu Arianos Kebab. Jesień przyniosła kolejne nowości. Rok szkolny w Ferio Konin rozpoczęła marka Bubble Tea, a chwilę po niej otworzył się salon renomowanego dystrybutora kaw i herbat Five o'clock. Późną jesienią proces komercjalizacji sektora food&beverage zakończyło wprowadzenie pierwszej w regionie restauracji Pizza Hut, która zajęła powierzchnię ponad 60 mkw i otworzyła się w promowanym przez właściciela marki, firmę AmRest, modelu Fast Casual Delivery, czyli formacie z miejscami siedzącymi oraz realizacją zamówień z dostawą do domu. Na początku września do grona najemców centrum handlowego Ferio Konin dołączyła znana polska marka obuwniczo-galanteryjna VENEZIA. Nowy salon zajął niemal 200 metrów kwadratowych. Zwieńczeniem procesu komercjalizacji było wrześniowe podpisanie umowy z Action. Popularny sklep holenderskiej marki zajął niemal 1 000 metrów kwadratowych i otworzył się pod koniec grudnia 2022 roku, oferując klientom ponad 6 000 produktów z aż 14 kategorii.

- Ferio Konin to największe centrum handlowe w regionie, oferujące markom szeroki catchment i świetną lokalizację, a klientom ciekawy i unikatowy tenant-mix. 100% komercjalizacji obiektu potwierdza wysoką atrakcyjność centrum wśród najemców - mówi Anna Fabianowska, Senior Asset Manager w Multi Poland.

Intermarche pozostanie w Ferio Konin na dalsze lata

- W 2022 roku przedłużono także 3 umowy z dotychczasowymi najemcami CH Ferio Konin. Intermarche pozostanie w centrum na dalsze lata, w zmodernizowanych i odświeżonych wnętrzach. Obecna od początku w Ferio Konin Castorama przedłużyła swoją obecność na kolejny okres. To jedyny sklep tej marki w regionie. Z podobnego rozwiązania skorzystał w lipcu Jysk, nie tylko przedłużając swoją obecność w centrum, ale powiększając także powierzchnię sklepu. Konsekwentnie rozwijamy wachlarz najemców Ferio Konin, ale dbamy też o komfort najemców, którzy są z nami od lat – mówi Katarzyna Skrzypkowska, Leasing Manager z Multi Poland. – Cieszymy się, że ta strategia zdaje egzamin i komercjalizacja Ferio Konin osiągnęła tak satysfakcjonujący poziom– dodaje.