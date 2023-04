Jurajską można odwiedzać z psem. Galeria zmienia zasady

Na zakupy z psem albo kotem? Od teraz to możliwe. Galerię Jurajską można już odwiedzać razem z czworonogiem. Największe w Częstochowie centrum handlowe jest kolejnym miejscem w mieście, które otwiera się na wizyty klientów ze swoimi pupilami.

Wszystko za sprawą zmian, jakie obiekt wprowadził w regulaminie. Dzięki nim na terenie Jurajskiej, czyli na korytarzach, pasażach handlowych i parkingach, mogą przebywać już nie tylko psy asystujące, które towarzyszą osobom niepełnosprawnym, ale także wszystkie czworonogi będące pod opieką swoich właścicieli.

To duża zmiana. Dotychczas oprócz psów asystujących, na teren galerii mogły wejść jedynie zwierzaki, które razem z opiekunem udawały się do sklepu zoologicznego i to możliwie najkrótszą drogą, np. w celu przymierzenia smyczy czy obroży.

Żeby to jednak zrobić, trzeba pamiętać o kilku zasadach, które precyzuje regulamin. Przede wszystkim wizyta z pupilem nie może być uciążliwa dla innych odwiedzających. Dlatego z psem do galerii można wejść wyłącznie w sytuacji, kiedy ten jest na smyczy i w kagańcu. Mniejsze psy można natomiast wnosić na rękach.

Pozostałe zwierzęta, w tym koty, powinny być natomiast przenoszone w specjalnych torbach lub transporterach, co ma zapewnić bezpieczeństwo zwierzęciu, przechodniom, ale także mieniu. Ponadto właściciele czworonogów odpowiadają za usunięcie wszelkich nieczystości, jakie może pozostawić po sobie zwierzak.

Jurajska przypomina także, że wprowadzone zmiany dotyczą tzw. części wspólnych centrum handlowego, czyli korytarzy, parkingów i pasaży handlowym. O tym, czy wejdziemy z psem do konkretnego sklepu, decyduje sam sklep, który w tym zakresie ma własną politykę. Ograniczenie to nie dotyczy natomiast osób z psem asystującym.

Są także niepisane zasady, do przestrzegania których zachęcają przedstawiciele Jurajskiej. – Pamiętajmy o tym, że centrum handlowe to miejsce pełne ludzi, w którym gra muzyka i często pojawiają się niespodziewane aromaty, dźwięki, a nawet hałas, co może powodować dyskomfort u niektórych zwierzaków – mówi Anna Borecka.

Jak informuje Jurajska, oprócz zapisów w regulaminie, szykuje się także kilka innych pozytywnych zmian. Przede wszystkim przy wejściach do centrum niebawem pojawią się specjalne, ogólnodostępne poidełka dla zwierzaków. O ich czystość i regularnie uzupełnianie wodą zadba sama Jurajska.