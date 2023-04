Kabanosy Duda w sieci Kolporter

– Bardzo cieszymy się z tego, że do grona naszych klientów dołączyła spółka Kolporter, a tym samym nasze mięsne przekąski marki Duda są już dostępne w kanale sprzedaży impulsowej. To dla nas ważny krok w budowaniu numeryki wiodącego w naszym portfolio produktu – mówi Marietta Stefaniak, wiceprezes zarządu Zakładów Mięsnych Silesia.

Kabanosy Duda Nasze Polskie są dostępne na rynku od 2020 roku, współtworząc linię opartą na tradycyjnych polskich smakach. Takie też jest podejście do produktów przekąskowych.

– Hołdujemy zasadzie, że kabanos ma być nowoczesny w formie, ale tradycyjny w smaku, dobrze uwędzony, kruchy, w smakach nawiązujących do podstaw polskiej kuchni - tłumaczy Marietta Stefaniak.

– W kwietniu do wachlarza smaków dołącza kolejny, już siódmy smak, prawdziwych polskich kabanosów, będą to kabanosy czysto drobiowe, z polskiego kurczaka, o obniżonej, w porównaniu do tych czysto wieprzowych, zawartości tłuszczu – dodaje.

Przekąski z linii Nasze Polskie są dostępne w większości sieci handlowych oraz w handlu tradycyjnym. W stałej sprzedaży można je znaleźć m.in. w sieciach Dino, Kaufland, Carrefour czy Auchan. Konsekwentnie budowana dostępność numeryczna, wspierana działaniami trade marketingowymi oraz niekonwencjonalnymi kampanii, m.in. z udziałem Sławomira na antenie radia RMF FM i w antenach Polskiego Radia, przełożyły się na znaczący wzrost udziałów marki w kategorii kabanosów. Zgodnie z najnowszymi badaniami Nielsena, kabanosy Duda znalazły się w pierwszej piątce najchętniej wybieranych przez konsumentów przekąsek mięsnych w 2022 roku.