Karty parkingowe Lidla - można je nadal stosować

Rok temu sieć Lidl prowadziła akcję pod nazwą „Parkuję z Lidl Plus" dla użytkowników aplikacji mobilnej sieci. Akcja obowiązywała na płatnych parkingach udostępnianych dla klientów sklepów Lidl.Teraz sieć zdecydowała się na przedłużenie ważności kart parkingowych.

Jak działa usługa Parkuję z Lidl Plus?

W ramach akcji użytkownicy aplikacji „Lidl Plus”, którzy w ustawieniach aplikacji w zakładce „Mój sklep” dokonali wyboru sklepu Lidl, którego parking udostępniany klientom jest płatny, zyskali dostęp do specjalnego kuponu. Upoważnia on do uzyskania karty dzięki której mogli bezpłatnie parkować swój pojazd.

Warunkiem skorzystania z kuponu była akceptacja regulaminu, dokonanie zakupów w sklepie i okazanie przy kasie sklepu kodu QR. Po jego zeskanowaniu i wygenerowaniu dowodu zakupu została przyznana karta. Z kuponu można było skorzystać tylko jeden raz.



Jak skorzystać z bezpłatnego parkowania pod sklepem Lidl?

Aby skorzystać z darmowego parkowania, należy:

1. Wpisać numer rejestracyjny parkowanego pojazdu w wyznaczonym polu na awersie karty parkingowej.

2. Po zaparkowaniu pojazdu na płatnym parkingu sklepu Lidl, ustawić przybliżoną godzinę rozpoczęcia parkowania na pokrętle w górnej części karty parkingowej.

3. Umieścić kartę za przednią szybą wewnątrz zaparkowanego pojazdu tak, aby ustawiona godzina rozpoczęcia parkowania oraz numer rejestracyjny były

dobrze widoczne z zewnątrz pojazdu.