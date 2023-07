Kaucyjna rewolucja w supermarketach. Co nas czeka?

Jak wygląda system kaucyjny w Niemczech? 25 eurocentów kaucji za jednorazowe butelki szklane i PET. Również 25 eurocentów depozytu za puszki z napojami. Za szklane butelki do piwa wielokrotnego użytku pobierana jest kaucja w wysokości 8 eurocentów – podaje express.de.

"Na początku 2024 roku mleko, napoje z mleka mieszanego i wszystkie pitne produkty mleczne oferowane w jednorazowych plastikowych butelkach na napoje o pojemności od 0,1 do 3 litra otrzymają logo depozytu DPG! Zgodnie z ustawą o opakowaniach (VerpackG) napoje te podlegają kaucji, a tym samym są zintegrowane z systemem odbioru i kaucji DPG" czytamy na stronie dpg-pfandsystem.de.

DPG - niemiecki system kaucyjny

Dopiero na początku 2022 r. zaprezentowano zmiany w zakresie regulacji dotyczącej systemu kaucyjnego. System jest dość prosty: butelkę bezzwrotną można szybko rozpoznać po logo niemieckiego systemu kaucyjnego DPG, które można zobaczyć na etykiecie. Dopłata za depozyt wynosi 25 eurocentów.

Nie ma jednolitych przepisów dotyczących butelek wielokrotnego użytku, ale zwykle ceny wahają się od 8 do 15 eurocentów.

Płacenie kaucji za wodę mineralną, napoje bezalkoholowe, piwo i napoje alkoholowe nie jest już nowością. Wkrótce jednak nastąpi zmiana w zakresie regulacji dotyczących systemu.

Będzie też kaucja za napoje mleczne

Jak zapowiedział rząd federalny, po okresie przejściowym do 2024 r. wpłata kaucji ma zostać rozszerzona na inne produkty: wtedy klienci powinni dopłacać także do napojów mlecznych. Tego typu opakowania były wcześniej wyłączone z regulacji kaucyjnej.

Zgodnie z nowymi przepisami, w przyszłości dotyczyć to będzie popularnych produktów takich producentów, jak Müllermilch, ale prawdopodobnie także mieszanych napojów kawowych, jak Nescafé.

Wino, napoje spirytusowe, soki owocowe i warzywne nadal są zwolnione z obowiązkowej kaucji. Nawet niszowe produkty, jak wino jabłkowe czy cydr, nadal są wolne od depozytów – donosi express.de.

Nowe przepisy mają ochronić środowisko

Dzięki zmianom w rozporządzeniu dotyczącym kaucji rząd federalny chce uniknąć marnotrawstwa i oszczędzać surowce. System kaucji za jednorazowe butelki na napoje zapewnia już możliwość recyklingu. Można je następnie wykorzystać do produkcji nowych butelek lub tekstyliów.

Ale innowacja dotycząca kaucji za napoje mleczne to nie wszystko. Od 2025 roku jednorazowe butelki PET muszą zawierać co najmniej 25 proc. plastiku pochodzącego z recyklingu. Od 2030 roku wartość ta wzrośnie do co najmniej 30 proc.

Od 2023 r. firmy cateringowe i dowozowe oraz restauracje zostały zobowiązane do oferowania również, oprócz pojemników jednorazowych, pojemników wielokrotnego użytku na żywność i napoje na wynos. Nowe przepisy mają więc zawsze ten sam cel: ochronę środowiska – informuje echo24.de.