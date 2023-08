Kerfuś nie powiedział ostatniego słowa. Czas na pluszaki i program lojalnościowy

Klienci zyskują możliwość nabycia kerfusiowych pluszaków za połowę ceny, już przy pierwszych zakupach. Wśród nich jest m.in Kerfusiowa MasKotka czyli KotoParówa — zabawka znana z TikToka (dostępna również w wersji MasKota XXL).

Kerfusiowy MineKotek, Kerfusiowe Kotui i MasKota

MasKota XXL to zabawna kocia poduszka w kształcie długiej parówki. Nic dziwnego, że takie maskotki szybko stały się trendem w mediach społecznościowych. WorKotek to torba-plecak z motywem Kerfusia, z regulowanymi szelkami, które zapewnią wygodę podczas używania plecaka na co dzień. Kotui to piórnik z uśmiechniętą miną Kerfusia, który pomieści wszystkie drobiazgi i najważniejsze przybory szkolne.

Nowa oferta to okazja, by zdobyć gadżety popularnego Kerfusia – robotycznej maskotki Carrefour – za połowę ceny. Zasada jest prosta: wystarczy zrobić dowolne zakupy za min. 50 zł.

Blask Kerfusia nie słabnie

Kerfuś cały czas podbija serca swoich fanów, którzy śledzą jego tournee, przychodzą na spotkania, a w mediach społecznościowych obserwują jego konta oraz tworzą z nim własne historie. Jako influencer, dzięki zabawnym memom, filmikom i zdjęciom, osiąga milionowe zasięgi w popularnych serwisach, takich jak TikTok, Twitter czy Instagram. Cieszymy się, że możemy spełnić oczekiwania fanów i teraz każdy klient Carrefour może mieć swojego idola we własnym domu. I nie jest to ostatnia niespodzianka, jaką szykuje Kerfuś dla swoich miłośników w najbliższym czasie — mówi Sylwester Mroczek, manager działu rozwoju formatów i konceptów handlowych w Carrefour Polska.

To nie koniec niespodzianek! W ramach akcji Carrefour przygotował dla klientów także promocję na wszystkie bluzy i koszulki z motywem Kerfusia dostępne w ramach Kerfuś Official Store, które również będzie można kupić za połowę ceny przy zakupach za min. 50 zł.

Akcja “Przytul Kerfusia” trwa do 31 października lub do wyczerpania zapasów. Oferta dotyczy sklepów stacjonarnych. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Na jednym paragonie może być jeden wybrany produkt objęty promocją.