KFC ponownie wprowadziło do menu ofertę Smaki Świata

KFC jest jedyną siecią w segmencie restauracji szybkiej obsługi (QSR), która posiada w swojej ofercie ryż. Jest to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy poszukują lekkich i smacznych alternatyw. Nowe propozycje skierowane są zarówno do osób poszukujących ciekawej odmiany, jak i do fanów orientalnych smaków.

Smaki Świata dostępne są samodzielnie lub w zestawie, we wszystkich restauracjach KFC na terenie całej Polski oraz w Drive Thru.