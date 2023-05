Kinley® zachęca do celebrowania wolnego czasu

Obserwując trendy rynkowe, szczególnie potrzeby młodych dorosłych, marka postanowiła odświeżyć wizerunek i formułę swoich produktów.

- Zgodnie z naszą strategią 24/7 chcemy dostarczać konsumentom produkty na każdą okazję i porę dnia. Nowy Kinley jest naszą propozycją na wczesny wieczór i doskonałym towarzystwem podczas relaksujących momentów „tylko dla siebie” czy w trakcie spotkań z przyjaciółmi – podkreśla Izabela Gorczyca-Tronina, brand manager w Coca-Cola Polska.

22.05.2023_Kinley zmienia wizerunek i wprowadza nową formułę produktów_2.jpg

Polacy coraz częściej poszukują nietypowych, zaskakujących doznań i niestandardowych połączeń smakowych. Stawiają przy tym na produkty z dodatkiem naturalnych aromatów owocowych czy roślinnych, często bez alkoholu. Z drugiej strony ich apetyt na życie często oznacza sięganie po napoje premium.

Kinley stawia na botaniczne smaki zawierające trawę cytrynową, lawendę, kardamon, jaśmin czy rozmaryn. Premierą w portfolio jest Kinley Elderflower Tonic Zero o smaku czarnego bzu, z dodatkiem cytrusów, dostępny w wersji bez kalorii.

Na rynku dostępne są równie odświeżone wersje klasycznych toników: Kinley Tonic Water z nutami cytryny, limonki i trawy cytrynowej, Kinley Premiere Tonic Zero z nutami Yuzu i kardamonu oraz napoje: Kinley Pink Aromatic Berry o owocowym aromacie, wariant Kinley Lime&Mint z miętą i limonką czy Kinley Bitter Lemon z kwiatową nutą lawendy.

Nowości Kinley są dostępne w szerokiej dystrybucji w pojemnościach: puszka 250 ml, butelka szklana 250 ml, butelki PET: 500 ml, 1l, 1,75 l. Za sprzedaż w Polsce, dystrybucję i marketing w kanałach klienckich odpowiada strategiczny partner The Coca-Cola Company – firma Coca-Cola HBC.

- Nowy charakter marki idealnie wpisuje się w „me time”. Zmieniony design jest minimalistyczny, a jednocześnie poprzez akwarelowy wzór i harmonijną kolorystkę podkreśla to, co czeka na konsumentów po otwarciu napoju. Każdy smak ma swój indywidualny kolor opakowania, a warianty zero oznaczone są czarnym paskiem. Odświeżone, podwójne logo „K” również zostało uwspółcześnione – prezentując ozdobny, a jednocześnie nowoczesny wygląd.

Należy Ci się!

Zmiana wizerunku marki wzmocniona jest nową kampanią pod hasłem „Należy Ci się”. Według badań „Me-time, czas wolny Polaków” aż 79% respondentów deklaruje, że regularny czas dla siebie jest dla nich bardzo ważny. Niestety, ponad połowa z nas nie jest w stanie postawić wyraźnych granic między czasem dla siebie, a zadaniami domowymi lub zawodowymi, co prowadzi do napięcia czy przeciążenia.

W ramach polskiej odsłony komunikacji do grona ambasadorów dołączyli influencerzy: Gabi Drzewiecka, Andrzej Wrona i Radek Kotarski, którzy wspólnie z marką zachęcają do celebracji relaksujących chwil dla siebie.