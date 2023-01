Klienci chętnie kupują książki w salonikach prasowych. Co należy do TOP 10?

Książki są od dawna integralną częścią oferty dystrybucyjnej Kolportera. Początkowo były głównie dodawane do pism. W 2011 roku pojawiły się w stałej ofercie sieci saloników, jako oddzielny produkt. Pięć lat później przedstawiciele Kolportera, wychodząc naprzeciw swoim klientom, postanowili stworzyć „Strefę Książki”. To wyodrębnione w saloniku miejsce, wyposażone w specjalne ekspozytory. Obecnie w takich miejscach klienci mogą znaleźć – na specjalnych regałach i stołach – literackie bestsellery.

– Nasi klienci cenią sobie ekspozycje książek w naszych salonikach. Na regałach i specjalnie zaprojektowanych stołach co miesiąc znaleźć można książki najchętniej wybierane przez czytelników – tzw. „TOP” – zdradza Ewelina Szybińska, specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera. – Cały czas rozwijamy tę kategorię produktów, śledzimy trendy, nowości, a przede wszystkim czytelnictwo i popularność poszczególnych tytułów. Cieszy nas, że badania Biblioteki Narodowej wykazały, że czytelnictwo w porównaniu do ubiegłego roku się zwiększyło. Analizy sprzedaży książek w naszych salonikach również wskazują na wzrost. W porównaniu do 2021 roku ubiegły rok zamknęliśmy z 20% wzrostem sprzedaży – dodaje Ewelina Szybińska.

Z analiz Kolportera wynika, że klienci w 2022 roku, najchętniej sięgali po książki w sierpniu i grudniu. Najczęściej wybierane były romanse, kryminały i literatura obyczajowa. Najlepiej sprzedającym się tytułem, który przez kilka miesięcy był w rankingu sprzedaży „TOP10” była książka „Suknia Ślubna” Danielle Steel.

10 najlepiej sprzedających się książek w 2022 roku

1. „Suknia ślubna” – Danielle Steel

2. „To, co lśni” – Danielle Steel

3. „Odwróć wzrok” – Rachel Abbot

4. „Billy Summers” – Stephen King

5. „Perska niepewność” – Laila Shukri

6. „Narzeczona nazisty” – Barbara Wysoczańska

7. „Sekret mojego męża” – Liane Moriarty

8. „W obronie syna” – Julie Gregory

9. „Arabska Żydówka” – Tanya Valko

10. „Szczęśliwy dom” – Krystyna Mirek

Klienci saloników chętnie kupują zarówno bestsellery znanych autorów, jak i kolekcje, przygotowywane przez wydawców prasy. Sporą popularnością cieszą się obecne od pewnego czasu na rynku tzw. wydania kieszonkowe (pocketowe). To książki w niewielki, poręcznym formacie, ale przede wszystkim – co istotne dla kupujących – tańsze od wydań tradycyjnych.