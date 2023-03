Kobieca moda w Lidlu. Drugi produkt połowę taniej

Swetry w marynistyczne paski, oversize’owe koszule, klasyczne jeansy oraz mokasyny to podstawa minimalistycznej garderoby. Proste, sprawdzone kroje i kolory sprawdzą się zarówno do biura czy na oficjalne spotkanie, jak i na co dzień. Szczególnie wiosną, kiedy rezygnujemy z wierzchnich okryć, warto zainwestować w klasyki, które dodatkowo zaoszczędzą nam czasu na zastanawianie się, czy poszczególne elementy stroju do siebie pasują.



Najnowsza oferta promocyjna sieci Lidl Polska zapewnia dodatkowo wysoką jakość w niskich cenach. Już od czwartku, 30 marca, w ofercie sieci znajdziemy gustowną modę damską, a w pierwszym dni akcji obowiązywać będzie rabat -50% na drugi, tańszy produkt z kolekcji Esmara.

Co w najnowszej kolekcji Esmara w Lidlu

W najnowszej kolekcji Esmara znajdziemy m.in. sweter damski w paski z kołnierzykiem typu polo w supercenie 59,90 zł oraz koszulę oversize 100% bawełny za 44,99 zł. Dopełnieniem stylizacji będą klasyczne jeansy z podwyższonym stanem ECO DENIM za 69,90 zł za parę. Sieć proponuje również spodnie damskie z miękkiego materiału, zwężane ku dołowi (59,90 zł/para). Hitem są lekkie mokasyny w dwóch wzorach za 69,90 zł. W cenie 39,99 zł dostępne będą kobiece swetry damskie w trzech wzorach do wyboru. Na co dzień sprawdzą się też legginsy z bawełny certyfikowanej znakiem „Cotton Made in Africa”, wskazującym na dobre warunki uprawy, w cenie 19,99 zł za parę.

Lidl Polska - jeansy damskie, fot. mat. pras.

Lidl Polska - mokasyny, fot. mat. pras.

Lidl Polska- sweter w paski, fot. mat. pras.

W ofercie sieci znajdziemy również bieliznę – m.in. bezszwowe, modelujące majtki wyszczuplające okolice brzucha w rozmiarach S-XL w cenie 29,99 zł za parę. Z kolei 5-pak bawełnianych fig to koszt 29,95 zł. Oferta objęła również podkolanówki 40 DEN w 3 kolorach do wyboru, za 12,98 zł w 2- paku. Idealne na wiosnę.

Oferta będzie dostępna od czwartku 30 marca do wyczerpania zapasów w sklepach stacjonarnych Lidl Polska. Wybrany asortyment będzie dostępny także online na lidl.pl.