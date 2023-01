Kolacja z Palikotem i wspólny lot balonem dla WOŚP. Jest aukcja na Allegro

Współpraca Janusza Palikota oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczęła się ponad 12 lat temu. Od tego czasu konsekwentnie wspiera on organizację przekazując aukcje, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzięki jego udziałowi w aukcjach sztabu gdyńskiego WOŚP udało się zebrać 169 750 zł. Zeszłoroczna aukcja osiągnęła wynik 52 200 zł.

Janusz Palikot: Od lat wspieram Jurka Owsiaka



- Dzielenie się dobrem jest jedną z najcenniejszych cech człowieczeństwa. Warto wspierać i pomagać, niezależnie od tego, co sami mamy. Bo podzielić się można kromką chleba, nie muszą to być od razu miliony. Od lat wspieram Jurka Owsiaka i Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku proponuję kolację na jeziorze Jaczno na Suwalszczyźnie. Niezwykła czysta przyroda połączona z fantastycznym jedzeniem, przygotowanym osobiście przeze mnie i rozmową na interesujące tematy. W ramach spotkania będzie też lot balonem nad okolicą, by pokazać uroki krajobrazu. Licytujmy i pomagajmy. Każdy z nas, każdy nasz bliski wcześniej czy później będzie korzystać z pomocy szpitala wspieranego przez WOŚP. Warto by był to dobrze wyposażony obiekt, w którym pracują przygotowani i empatycznie lekarze i cały personel. - mówi Janusz Palikot.

Co przekazuje na aukcję WOŚP Janusz Palikot?

Oprócz kolacji i lotu balonem Janusz Palikot przekazuje na aukcję 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy album "Dom Palikotów" oraz zestaw reportaży Janusza Palikota – „Zapiski z Marakeszu”, „Gruzińskie” i „Wenecjowanie” z podpisami autorów oraz zaproszenie na zwiedzanie Browaru Tenczynek dla 2 osób, gdzie przebywał Jan III Sobieski oraz gdzie pod czujnym okiem mistrzów produkowano alkohole znane w całej Europie Wschodniej. Teraz, będąc własnością Janusza Palikota, Browar Tenczynek przeżywa swoje lata świetności, produkując najlepsze produkty.