Kolejne studenckie kolekcje kapsułowe w CCC

Poprzednio taki projekt Grupa CCC prowadziła we współpracy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Uczestnicy mieli za zadanie zaprojektować kolekcję kapsułową dla Gino Rossi, Lasocki, Jenny Fairy czy Sprandi. Nagroda główna została przyznana Justynie Torbickiej za propozycję dla marki Sprandi. Poza nagrodą pieniężną, laureatka otrzyma także możliwość odbycia stażu w Dziale Kreacji Grupy CCC.

Tematem przewodnim było: „Be Fashion – Be Trendy – Be Eco” oraz „Fashion w świecie post-pandemic”. W ramach konkursu należało przygotować – moodboard ilustrujący ideę koncepcji, projekt co najmniej pięciu modeli obuwia i co najmniej trzech modeli toreb, a także załączyć opis techniczny dwóch wybranych przez autora modeli.

Oprócz radomskiego Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego do tej pory Grupa CCC nagrodziła również studentów z łódzkiej ASP. W tym roku zrealizowane zostaną także kolejne odsłony konkursu we współpracy z uczelniami artystycznymi w całym kraju. Dodatkowo, po zakończeniu wszystkich edycji, Spółka ma zamiar wyprodukować i wprowadzić do sprzedaży wybrane kolekcje.