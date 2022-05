Kolekcja Disney Baby od Biedronki

Biedronka we współpracy z marką Disney wprowadza do swoich sklepów kolekcję Disney Baby, dostępną już od 12 maja. W sklepach sieci pojawią się m. in. body, pajacyki, skarpetki czy akcesoria niemowlęce z wizerunkiem ulubionych postaci z disneyowskich animacji.