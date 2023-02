Kolekcja IKEA i Marimekko w sklepach od marca - 26 nowych produktów w ofercie

Nad serią pracowało dwóch projektantów z IKEA i dwoje z Marimekko. Wszyscy inspiracji szukali w swoim pochodzeniu, uwagę poświęcając przyjemności, jaką mieszkańcom Północy daje spędzanie wolnego czasu w saunie.

Dominującym wzorem jest print inspirowany dużymi, dekoracyjnymi liśćmi rabarbaru. Pojawia się na wielu przedmiotach, w tym na torbie FRAKTA.

Cała kolekcja składa się z 26 projektów – mebli, szklanych naczyń oraz tekstyliów do domu. Szlafroki, ręczniki i wiaderko do sauny to przedmioty, których tradycyjnie używa się w saunie. Pozostałe przedmioty zachęcają natomiast do korzystania z nich przed lub po seansie – czy to podczas posiłku (szklanki oraz dzbanek), odpoczynku (wzorzyste poduszki podłogowe) czy chwili relaksu (świeca z aromatami bzu, rabarbaru i słodkiej wanilii). BASTUA obejmuje również elementy inspirowane północnym wzornictwem.



Choć limitowana kolekcja BASTUA to efekt współpracy ze znaną marką, to cała linia została zaprojektowana w zgodzie z demokratycznym wzornictwem IKEA. Będzie dostępna w sklepach, na stronie IKEA.pl oraz w Aplikacji Mobilnej IKEA od marca 2023 roku do wyczerpania zapasów.

Wiosenne nowości IKEA do sypialni

W styczniu do oferty sieci trafiły propozycje do urządzenia sypialni: dwustronna pościel ÄNGLATRUMPET z printem inspirowanym odpoczynkiem pod palmami, poduszkowe safari z poszewkami NÄBBSPINNARE, pościel SVARTKLINT z nadrukiem w ogromne polne kwiaty, pościel z gęsto tkanego perkalu ÄNGSNEJLIKA w kolorze spokojnej zieleni o zróżnicowanej tonacji.

IKEA: Mała zmiana, duży efekt

Nowy sezon w IKEA może zainspirować także do wprowadzenia drobnych zmian w salonie, tak aby poczuć się lepiej w odświeżonym wnętrzu.

- Zasyp swoją sofę poduszkami o wyrazistych wzorach oraz szczyptą różu w postaci barwnych poszewek PARKSALLAT i VATTENVÄN albo wybierz poszewki SMÅFROSSÖRT oraz SANDSENAP - zachęca IKEA.

Harmonijna przestrzeń

By było przyjemniej, musimy zadbać w domu o porządek. Pomogą w tym praktyczne rozwiązania IKEA jak np. półka LINDÅSEN, na której można umieścić ozdoby. To świetne miejsce na niewielkie dekoracje w pokoju dziennym lub przedpokoju albo puszki z herbatą i słoiczki z przyprawami w kuchni. Niepotrzebne rzeczy schowamy za stylowymi drzwiami HEDEVIKEN pokrytymi okleiną dębową.