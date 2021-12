Kolekcja Medicine ze Śliwką Nałęczowską już w sprzedaży

Kolekcja T-shirtów Design by Śliwka Nałęczowska 2021 to linia autorskich prac wyłonionych w konkursie organizowanym przez Śliwkę Nałęczowską, adresowanym do pasjonatów grafiki, designu oraz projektowania. Linia składa się z bogatej oferty koszulek z różnorodnymi nadrukami zaprojektowanymi przez laureatów projektu marki pralin. Do wyboru są modele męskie i damskie – razem 11 wzorów. Dodatkowo zwycięski projekt jest dostępny aż w 3 odsłonach kolorystycznych. W kolekcji Design by Śliwka Nałęczowska 2021 oferowane są fasony regular i oversize w pełnej rozmiarówce.