Koncert Sary James i tor przeszkód w Westfield Arkadia

Powrót do szkoły pełen atrakcji

W piątek i sobotę, 1 i 2 września, z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, centrum przygotowało wiele niespodzianek z myślą o dzieciach, młodzieży i ich rodzicach. Celem jest zarówno zachęcenie do aktywności fizycznej, jak i rozbudzanie kreatywności wśród najmłodszych.

– Powrót do szkoły często budzi w dzieciach i młodzieży negatywne skojarzenia. Poprzez zaproszenie uczniów na nasze wydarzenie chcemy odczarować to wrażenie i pokazać, że koniec wakacji nie musi oznaczać końca ciekawych przeżyć. To świetna okazja do ponownego spotkania z przyjaciółmi, nowych aktywności i rozszerzania zainteresowań – a to wszystko w świetnej, festiwalowej atmosferze – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

Miasteczko festiwalowe Samsung i koncert Sary James

W piątek, 1 września odbędzie się event GALAXY LIVE, którego organizatorem jest firma Samsung. Na terenie zewnętrznym przed Westfield Arkadia powstanie miasteczko festiwalowe, a wewnątrz centrum handlowego pojawią się strefy promocyjne, w tym strefa do personalizacji telefonów, selfie spot czy strefa chilloutu do ładowania urządzeń mobilnych. Będą one dostępne dla gości centrum handlowego przez cały dzień (w godzinach otwarcia Westfield Arkadia), natomiast o godzinie 14.00, w Namiocie Galaxy Live, rozpoczną się wyjątkowe atrakcje, w których wezmą udział znani i lubiani influencerzy – Hejka tu Lenka, Hashtagalek, Kinga Sawczuk i Victor Borsuk.

Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie koncert Sary James – polskiej piosenkarki popowej, zwyciężczyni 4. edycji programu The Voice Kids, reprezentantki Polski w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci oraz finalistki 17. edycji talent show America’s Got Talent. Jako support przed występem gwiazdy wieczoru zaśpiewa Nita Dudczak. Firma Samsung udostępni 999 wejściówek na koncert, które będzie można zdobyć poprzez udział w konkursie organizowanym przez markę. Koncerty rozpoczną się o godzinie 18.30 i potrwają do około 21.00.

Sportowe atrakcje z marką NERF

Sobota, 2 września, czyli drugi dzień eventu „Back to School. Weekend w Westfield Arkadia” upłynie pod znakiem atrakcji zachęcających do aktywności fizycznej, pobudzenia wyobraźni i strategicznego myślenia, których partnerem będzie marka NERF. Będzie to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie sportowe dla dzieci w wieku 6-14 lat. Na terenie zielonym zlokalizowanym przy placu zabaw przed centrum handlowym powstanie strefa marki, której główną częścią będzie Nerfowa Arena. Uczestnicy będą mogli odwiedzić: strzelnicę, na której własnoręcznie wypróbują różne wyrzutnie Nerf i poznają ich unikalne cechy, plac treningowy z przeszkodami, gdzie dadzą ponieść się wystrzałowej zabawie czy zbrojownię prezentującą najciekawsze i najlepsze wyrzutnie.

Boisko składające się z dmuchanych przeszkód i areny pneumatycznej będzie miejscem sportowych rozgrywek z udziałem drużyn, trenera oraz sędziów.

Nad przebiegiem eventu i bezpieczeństwem odwiedzających atrakcję będzie czuwał wyszkolony personel, który na co dzień prowadzi zajęcia z wykorzystaniem wyrzutni NERF. Każdy z uczestników otrzyma ochronne okulary, a strefa przeszkód zostanie odpowiednio ogrodzona. Arena będzie zabezpieczona siatką zapobiegającą przedostawaniu się strzałek poza teren strefy, a jednocześnie umożliwi widzom obserwację rozgrywek. Strefa NERF będzie dostępna w godzinach otwarcia Westfield Arkadia (10.00-22.00), a wszystkie aktywności będą odbywać się jednocześnie.