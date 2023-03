Koncert Viki Gabor w Złotych Tarasach

Kim jest Viki Gabor

Viki Gabor to czołowa wokalistka młodego pokolenia na polskiej scenie pop. Urodziła się w Niemczech w 2007 roku, jednak to z Polską związała swoją przyszłość. Pierwszy raz na scenie wystąpiła w talent show „The Voice Kids”, w którym dotarła do ścisłego finału. Jej pierwszy singiel „Time” (remiksowany przez Shanguy i Melo.Kids) zdobył ponad 5,4 miliony wyświetleń w serwisie YouTube.

We wrześniu 2019 roku wzięła udział w konkursie Eurowizji Junior, który wygrała wykonując utwór ,,Superhero”, mający obecnie ponad 24 miliony wyświetleń na YouTube. Od tamtej pory nagrała z Kayah utwór pt. ,,Ramię w ramię”, otrzymała nominację w trzech kategoriach do nagrody Fryderyki i tworzy nowe hity, które szturmem podbijają stacje radiowe.

Występ artystki będzie kontynuacją trasy koncertowej realizowanej przez Złote Tarasy, w ramach której do końca 2023 roku na scenie w warszawskim centrum handlowym pojawi się wielu znanych i cenionych muzyków.