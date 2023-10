Kosmiczna kolekcja AFTONSPARV od IKEA

Produkty składające się na kolekcję AFTONSPARV zostały zainspirowane pomysłami dzieci, których fascynuje kosmos i kosmiczne przygody. Projektantka, Marta Krupińska, chciała poznać ich perspektywę i zrozumieć, jak wyobrażają sobie wszechświat oraz jego mieszkańców. Wraz z IKEA przeprowadziła serię warsztatów, podczas których młodzi entuzjaści kosmosu, marzący o wielkich przygodach, dzielili się swoimi pomysłami i opiniami. Kolekcja to prawdziwy raj dla małych astronautów i odkrywców. Znajdują się w niej pluszowi zdobywcy galaktyki oraz kosmici, kartonowy statek do podróży między galaktykami, pacynki, kosmiczne lampy oraz tekstylia.

Odkrywanie nowych galaktyk wyobraźni

Kolekcja AFTONSPARV ma za zadanie wspierać rozwój dzieci poprzez kreatywną i angażującą zabawę. W ofercie znajdują się także produkty do kolorowania, puzzle oraz zestaw kartonowych szablonów, które pozwalają dzieciom odkrywać tajemnice przestrzeni kosmicznej, rozwijać wyobraźnię oraz umiejętności artystyczne.

Tekturowa rakieta AFTONSPARV to idealny towarzysz wszelkich przygód. Jej zewnętrzną część można pomalować według własnego pomysłu, co pozwala na stworzenie unikalnego statku kosmicznego.

Lampa stołowa LED AFTONSPARV też w kształcie rakiety to nie tylko źródło światła, ale również element dekoracyjny, który rozbudza kreatywność. Dziecko może wybrać jeden kolor lub pozwolić, aby światło automatycznie przełączało się między 7 różnymi kolorami.

Tekstylia do sypialni z kolekcji AFTONSPARV to prawdziwy raj dla małych miłośników kosmosu. Pościel i poduszki z kosmicznym motywem tworzą przytulną atmosferę w sypialni dziecka. Świecące w ciemności zasłony przypominające galaktykę wnoszą element magii do każdej nocy.

Na dywanie można wspólnie liczyć planety, uczyć się ich nazw i odszukiwać je w Układzie Słonecznym.

Pacynki z kolekcji AFTONSPARV pozwalają na ożywienie kosmicznych opowieści. W kolekcji AFTONSPARV znajdziemy też miękkie pluszowe zwierzątka w skafandrach astronautów oraz zielone ufoludki, które będą idealnymi towarzyszami snu.

Kolekcja AFTONSPARV ma na celu inspirować dzieci do odkrywania świata i rozwijania swoich zainteresowań związanych z kosmosem. Składa się z 21 przedmiotów i jest już dostępna w sklepach IKEA, na IKEA.pl oraz w Aplikacji Mobilnej IKEA.