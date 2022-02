Loteria Biedronki Kto wygrał 500 tys. zł? Cała pula to aż 28 mln zł

Swojego szczęścia w loterii klienci sieci mogą szukać do 16 kwietnia.



- Jestem niezwykle wzruszona, wciąż nie wierzę w to wielkie szczęście. Bardzo się cieszę, że wygrałam. To najlepsza wiadomość od dawna dla mnie - mówiła Iwona Bojar, wzruszona laureatka z Tłuszcza

Pani Iwona jest pracownikiem biurowym i klientką Biedronki od lat. W skład szczęśliwego koszyka zakupowego wypełnionego w czasie zakupów 12 lutego na kwotę 131,33 zł wchodziły m. in. produkty marki własnej Biedronki: litrowy napój owsiany GoVege, sos chilli Asia Flavour i warzywa na patelnię Mroźna Kraina, a także woda, mandarynki oraz dwa rodzaje bułek i pączki.



Pozostałe nagrody – każda o wartości pół miliona złotych na cele mieszkaniowe – w ramach pierwszego losowania z 15 lutego br. trafią do klientów sieci Biedronka z Kłobucka, Modliborzyc, Gdańska i Zebrzydowic. Kolejne losowanie pięciu szczęśliwców w wyjątkowej loterii Biedronki odbywa się we wtorek, 22 lutego.

Zasady loterii „Wygraj Mieszkanie z Biedronką” są bardzo proste. Wystarczy przyjść do sklepu, zrobić zakupy warte minimum 99 zł z aktywną kartą Moja Biedronka (poza ustawowymi wyłączeniami – alkohol, papierosy, artykuły żywienia początkowego), wyrazić zgodę na wzięcie udziału w losowaniu i… czekać na wygraną. Numer losu drukowany jest na paragonie oraz zapisuje się na karcie Moja Biedronka. Dodatkowo Biedronka opłaci także laureatom podatek od wygranej w loterii. W efekcie łączna pula nagród osiągnie niespotykany w Polsce pułap 28 milionów złotych.

Ogółem aż 50 zwycięzców otrzyma po 500 tysięcy złotych na zakup mieszkania lub domu. Do rozlosowania zostało jeszcze 45 nagród.