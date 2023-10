Kubełek KFC znów w promocji. Ile kosztuje?

KFC wraca z promocją na Wtorkowy Kubełek

Przygotowana przez KFC promocja Wtorkowego Kubełka sprzyja spotkaniom i dzieleniu się jedzeniem. Czas promocji nie jest przypadkowy, pokrywa się on wraz z powrotem studentów na uczelnie. Młodzi będą szukać okazji do spotkań, a Wtorkowy Kubełek w promocji to uczta na każdą kieszeń. W jesiennej odsłonie akcji 8 Hot Wings, 4 Strips, 2 nóżki kurczaka można zjeść w atrakcyjnej cenie 24,99 zł.

Kubełek KFC najbardziej rozpoznawalnym daniem

Kubełek z chrupiącym kurczakiem, który już od 66 lat jest flagowym punktem menu KFC, zapewnia porcję jedzenia dla pary, grupy przyjaciół lub rodziny. Ten produkt to zdaniem Polaków najbardziej rozpoznawalne danie w restauracji KFC. 54,8% z nich z marką KFC kojarzy właśnie kubełki z kurczakiem. Kolejnym powodem jego popularności jest jego smak. Wszystko dzięki unikatowej panierce, której receptura, stworzona przez Colonela Sandersa, pozostaje nadal ścisłą tajemnicą. Wiemy jedynie, że w jej skład wchodzi 11 ziół i przypraw – podobno większość z nich można znaleźć w każdej kuchni. Ale dokładnie których i w jakich proporcjach? Ten sekret jest pilnie strzeżony i poznało go zaledwie kilka osób.

Promocyjny wtorkowy kubełek będzie dostępny od 3 października, w każdy wtorek w restauracjach KFC. Promocja będzie trwała do 14.11.2023 włącznie.