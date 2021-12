Kubota projektuje "imprezowe" klapki na zlecenie Biedronki

Obuwie z limitowanej kolekcji marki Kubota, zaprojektowane na specjalne życzenie sieci Biedronka, dostępne będzie w czterech wersjach kolorystycznych – srebrnej, różowej, czarnej i złotej.



- W Biedronce dokładamy wielu starań, by sprostać nawet najbardziej wymagającym miłośniczkom mody i najnowszych trendów. Ośmieleni dużym zainteresowaniem ze strony naszych Klientów efektami naszej dotychczasowej współpracy z polską, cenioną także poza Europą, marką Kubota, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do naszych sklepów „imprezowej” wersji kultowych klapek. Jesteśmy przekonani, że przypadną do gustu naszym Klientkom - mówi Kinga Papiernik, dyrektor kategorii w sieci sklepów Biedronka.

„Party” klapki marki Kubota dostępne będą we wszystkich sklepach sieci Biedronka już od 2 grudnia br. (czwartek), aż do wyczerpania zapasów.