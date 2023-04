Kultowy baton powraca po wielu latach na półki sklepowe. To był hit lat 70. i 80.

Niektóre marki wywołują w nas nostalgię do czasów, które minęły. Teraz ta kultowa marka batonów świętuje właśnie swój powrót do supermarketów. Mowa o bracie znanego i lubianego na całym świecie czekoladowo-karmelowego Twixa dystrybuowanego przez Mars Wrigley. Z informacji prasowej amerykańskiego koncernu wynika, że ​​kultowa marka Raider powraca teraz na krótki czas do sklepów. To był hit lat 70. i 80.

O ile batonik dostępny jest w Wielkiej Brytanii od 1967 roku pod nazwą Twix, o tyle w Niemczech został wprowadzony w 1976 roku pod nazwą Raider. Tutaj szybko zyskał popularność i stał się prawdziwym, kultowym produktem. Hasło reklamowe tamtych czasów brzmiało „Knusprig im Biß – lang im Genuß” (Chrupiący do schrupania – długi w rozkoszy” z pewnością u niektórych obudzić wspomnienia z dzieciństwa.

Po 15 latach od wprowadzenia na niemiecki rynek, w 1991 roku zapadła decyzja o zmianie nazwy na Twix. Powodem była chęć ujednolicenia nazwy marki na całym świecie. Miało to na celu uproszczenie marketingu, logistyki oraz produkcji przepysznych batoników.

Raidery w sprzedaży od 20 czerwca

Limitowana seria Raiderów będzie dostępna w sprzedaży od 20 czerwca. Projekt opakowania jest w całości oparty na oryginalnym z lat 80-tych. Kultowa marka świętowała swój pierwszy powrót w 2009 roku z okazji jubileuszu obecności koncernu Mars Wrigley w Niemczech. W 2013 roku sieć dyskontów Penny sprzedawała limitowaną edycję Raiderów z okazji 40-lecia istnienia. Jak długo batonik pozostanie w sklepach tym razem, jeszcze nie wiadomo.

